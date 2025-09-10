ua en ru
В Украине стартует спецсессия ЕВЭ: что нужно знать участникам

Среда 10 сентября 2025 11:14
В Украине стартует спецсессия ЕВЭ: что нужно знать участникам В Украине 11 сентября стартует дополнительная сессия ЕВЭ (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

11 сентября в Украине начинается специальная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для будущих магистрантов и аспирантов. Продлится она четыре дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".

Приглашение и документы

Участники должны самостоятельно загрузить и распечатать приглашение-пропуск из своего электронного кабинета, доступ к которому осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.

На вход в пункт тестирования необходимо иметь:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • оригинал экзаменационного листа;
  • приглашение-пропуск.

В случае опоздания или отсутствия нужных документов участника к экзамену не допустят, а средства, уплаченные за сдачу ЕВЭ, не возвращают.

Что можно иметь при себе

Разрешается взять прозрачную бутылку воды и ручку любого цвета. Черновики организаторы предоставят на месте.

Структура экзамена

ЕВЭ состоит из двух блоков:

  • тест по общей учебной компетентности (ТЗНК) - 33 задания, 75 минут, максимум 33 балла;
  • тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский) - 30 заданий, 45 минут, максимум 30 баллов.

Полученные баллы переводятся в шкалу 100-200. Пороговый балл для участия в магистратуре - 5 правильных ответов в каждом блоке, для поступления в аспирантуру - не менее 150 баллов за каждый блок.

Результаты

Тестовые баллы участники узнают сразу после завершения экзамена. Официальные результаты в рейтинговой шкале появятся в кабинетах до 23 сентября.

Тренировка перед тестом

Будущим абитуриентам советуют воспользоваться платформой ВНО-ОНЛАЙН, где доступны задания предыдущих лет, демонстрационные версии ТЗНК и комментарии специалистов по выполнению сложных заданий.

Читайте также о том, что Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассматривает возможность введения двухдневной модели национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году.

Ранее мы писали о том, что самым сложным предметом единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) для поступающих в магистратуру в этом году стал "Учет и финансы".

