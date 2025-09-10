В Украине стартует спецсессия ЕВЭ: что нужно знать участникам

11 сентября в Украине начинается специальная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для будущих магистрантов и аспирантов. Продлится она четыре дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Приглашение и документы

Участники должны самостоятельно загрузить и распечатать приглашение-пропуск из своего электронного кабинета, доступ к которому осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.

На вход в пункт тестирования необходимо иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

оригинал экзаменационного листа;

приглашение-пропуск.

В случае опоздания или отсутствия нужных документов участника к экзамену не допустят, а средства, уплаченные за сдачу ЕВЭ, не возвращают.

Что можно иметь при себе

Разрешается взять прозрачную бутылку воды и ручку любого цвета. Черновики организаторы предоставят на месте.

Структура экзамена

ЕВЭ состоит из двух блоков:

тест по общей учебной компетентности (ТЗНК) - 33 задания, 75 минут, максимум 33 балла;

тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский) - 30 заданий, 45 минут, максимум 30 баллов.

Полученные баллы переводятся в шкалу 100-200. Пороговый балл для участия в магистратуре - 5 правильных ответов в каждом блоке, для поступления в аспирантуру - не менее 150 баллов за каждый блок.

Результаты

Тестовые баллы участники узнают сразу после завершения экзамена. Официальные результаты в рейтинговой шкале появятся в кабинетах до 23 сентября.

Тренировка перед тестом

Будущим абитуриентам советуют воспользоваться платформой ВНО-ОНЛАЙН, где доступны задания предыдущих лет, демонстрационные версии ТЗНК и комментарии специалистов по выполнению сложных заданий.