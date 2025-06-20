В Украине стартует новая помощь для семей с детьми: кто и как может подать заявку
Со следующего месяца в Украине запускают экспериментальный проект. Семьи с низкими доходами, имеющие детей, смогут получить финансовую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Новый вид выплаты вводится в соответствии с экспериментальным проектом, который утвердил Кабинет Министров постановлением от 25 марта 2025 года №371. Этот проект предусматривает предоставление базовой социальной помощи семьям с низкими доходами.
Кто имеет право на выплату?
Получить выплату уже с 1 июля 2025 года смогут семьи, которые на дату обращения за назначением базовой социальной помощи уже являются получателями:
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- помощи на детей одиноким матерям;
- помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
С 1 октября 2025 года смогут присоединиться и другие лица и семьи, обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям, определенным Порядком.
Как подать документы?
Заявление на получение базовой социальной помощи уполномоченного представителя семьи подается:
- в электронной форме с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія);
- в бумажной форме в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного / задекларированного места жительства уполномоченного представителя семьи.
Алгоритм назначения базовой социальной помощи
Подача заявлений - уполномоченный совершеннолетний представитель семьи подает заявление о намерении получить базовую социальную помощь и заявление о назначении. В заявлениях указываются его личные, контактные данные, а также информация обо всех членах семьи.
Проверка данных - сведения о составе семьи будут подтверждаться через соответствующие информационные системы и государственные реестры.
Предварительный расчет помощи - расчет ориентировочного размера базовой социальной помощи проводится средствами Единой информационной системы социальной сферы.
Информирование заявителя - о результатах расчета сообщается уполномоченный представитель семьи.
Подтверждение согласия - если семья соглашается с рассчитанным размером помощи, уполномоченный представитель подписывает заявление о назначении базовой социальной помощи.
Как рассчитывается размер помощи?
Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен.
Размер базовой величины для семьи определяется на уровне:
- 100 процентов - для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы,
- 70 процентов - для каждого следующего члена семьи.
Когда назначается базовая социальная помощь?
Базовая социальная помощь назначается за полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за ее назначением, независимо от даты обращения.
Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта (два года).
Напомним, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ООН продолжает помощь украинцам. Президент даже назвал сумму, которую выделено украинцам в этом году.
Мы также писали, что в Украине ввели одноразовую денежную помощь в размере 50 000 гривен для детей. Подробнее о том, кто может ее получить в материале РБК-Украина.
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