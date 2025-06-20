В Украине стартует новая помощь для семей с детьми: кто и как может подать заявку

Новый вид выплаты вводится в соответствии с экспериментальным проектом, который утвердил Кабинет Министров постановлением от 25 марта 2025 года №371. Этот проект предусматривает предоставление базовой социальной помощи семьям с низкими доходами.

Кто имеет право на выплату?

Получить выплату уже с 1 июля 2025 года смогут семьи, которые на дату обращения за назначением базовой социальной помощи уже являются получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

С 1 октября 2025 года смогут присоединиться и другие лица и семьи, обстоятельства которых соответствуют требованиям и критериям, определенным Порядком.

Как подать документы?

Заявление на получение базовой социальной помощи уполномоченного представителя семьи подается:

в электронной форме с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія);

в бумажной форме в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного / задекларированного места жительства уполномоченного представителя семьи.

Алгоритм назначения базовой социальной помощи

Подача заявлений - уполномоченный совершеннолетний представитель семьи подает заявление о намерении получить базовую социальную помощь и заявление о назначении. В заявлениях указываются его личные, контактные данные, а также информация обо всех членах семьи.

Проверка данных - сведения о составе семьи будут подтверждаться через соответствующие информационные системы и государственные реестры.

Предварительный расчет помощи - расчет ориентировочного размера базовой социальной помощи проводится средствами Единой информационной системы социальной сферы.

Информирование заявителя - о результатах расчета сообщается уполномоченный представитель семьи.

Подтверждение согласия - если семья соглашается с рассчитанным размером помощи, уполномоченный представитель подписывает заявление о назначении базовой социальной помощи.

Как рассчитывается размер помощи?

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен.

Размер базовой величины для семьи определяется на уровне:

100 процентов - для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы,

70 процентов - для каждого следующего члена семьи.

Когда назначается базовая социальная помощь?

Базовая социальная помощь назначается за полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за ее назначением, независимо от даты обращения.

Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта (два года).