Государство выплатит детям по 50 тысяч гривен: кто получит помощь

В Украине ввели одноразовую денежную помощь в размере 50 000 гривен для детей, которые возвращаются с временно оккупированных территорий, после депортации или принудительного перемещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Как пояснили в ведомстве, эти средства должны помочь родителям или законным представителям создать надлежащие условия для адаптации ребенка после возвращения. В то же время эта помощь не влияет на другие социальные выплаты или субсидии.

Как получить денежную помощь

Чтобы получить средства, следует обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Для каждого ребенка, который возвращается, составляется индивидуальный план поддержки, включающий три уровня помощи: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. В зависимости от потребностей, ребенок и его семья могут получить:

социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги;

поддержку для семьи или устройство ребенка в семейную форму воспитания в случае отсутствия родителей.

Это решение является частью государственной стратегии реинтеграции детей и обеспечения их права на безопасное детство в Украине.