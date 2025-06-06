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Государство выплатит детям по 50 тысяч гривен: кто получит помощь

Пятница 06 июня 2025 16:17
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Государство выплатит детям по 50 тысяч гривен: кто получит помощь Фото: Возвращение детей из ВОТ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине ввели одноразовую денежную помощь в размере 50 000 гривен для детей, которые возвращаются с временно оккупированных территорий, после депортации или принудительного перемещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Как пояснили в ведомстве, эти средства должны помочь родителям или законным представителям создать надлежащие условия для адаптации ребенка после возвращения. В то же время эта помощь не влияет на другие социальные выплаты или субсидии.

Как получить денежную помощь

Чтобы получить средства, следует обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Для каждого ребенка, который возвращается, составляется индивидуальный план поддержки, включающий три уровня помощи: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. В зависимости от потребностей, ребенок и его семья могут получить:

  • социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги;
  • поддержку для семьи или устройство ребенка в семейную форму воспитания в случае отсутствия родителей.

Это решение является частью государственной стратегии реинтеграции детей и обеспечения их права на безопасное детство в Украине.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из Украины более 19,5 тысячи детей.

Позже Дмитрий Лубинец рассказал, что Россия через псевдоблаготворительные фонды пытается сорвать процесс возвращения украинских детей с оккупированных территорий и РФ. Один из таких фондов сначала сотрудничал с Офисом омбудсмена, но впоследствии пытался получить доступ к чувствительной информации, давил на участников процесса и распространял дезинформацию. Лубинец считает это частью информационной операции РФ для дискредитации украинских институтов.

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