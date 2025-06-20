В Україні стартує нова допомога для сімей з дітьми: хто і як може подати заявку

Новий вид виплати запроваджується відповідно до експериментального проєкту, який затвердив Кабінет Міністрів постановою від 25 березня 2025 року №371. Цей проєкт передбачає надання базової соціальної допомоги родинам з низькими доходами.

Хто має право на виплату?

Одержати виплату вже з 1 липня 2025 року зможуть сім’ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги вже є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

З 1 жовтня 2025 року зможуть долучитися й інші особи та сім’ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком.

Як подати документи?

Заява на отримання базової соціальної допомоги уповноваженого представника сім’ї подається:

в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);

у паперовій формі до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого / задекларованого місця проживання уповноваженого представника сім’ї.

Алгоритм призначення базової соціальної допомоги

Подання заяв - уповноважений повнолітній представник сім’ї подає заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення. У заявах зазначаються його особисті, контактні дані, а також інформація про всіх членів сім’ї.

Перевірка даних - відомості про склад сім’ї підтверджуватимуться через відповідні інформаційні системи та державні реєстри.

Попередній розрахунок допомоги - розрахунок орієнтовного розміру базової соціальної допомоги проводиться засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Інформування заявника - про результати розрахунку повідомляється уповноважений представник сім’ї.

Підтвердження згоди - якщо сім’я погоджується з розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги.

Як розраховується розмір допомоги?

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 гривень.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні:

100 відсотків - для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи,

70 відсотків - для кожного наступного члена сім’ї.

Коли призначається базова соціальна допомога?

Базова соціальна допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважений представник сім’ї звернувся за її призначенням, незалежно від дати звернення.

Виплата призначається строком на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту (два роки).