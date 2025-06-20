ООН продолжает помощь украинцам: Зеленский назвал сумму в этом году
Всемирная продовольственная программа Организации объединенных наций (ВПП ООН) продолжает оказывать гуманитарную помощь украинцам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу президента.
Во время встречи с исполнительным директором ВПП ООН Синди Маккейн Зеленский поблагодарил за помощь. В течение 2022-2024 гг. ее общая сумма составила 2,2 млрд долларов, еще 767 млн долларов запланировано на этот год.
Во время встречи речь шла о дальнейшей поддержке украинских школ: обустройство укрытий, помощь с финансированием питания для учащихся 5-11-х классов и обеспечение школьными автобусами.
Зеленский и Маккейн также обсудили важность продолжения гуманитарной программы "Зерно из Украины", которая имеет поддержку уже более 20 стран. Она очень важна для государств Африки, Ближнего Востока, в целом для Глобального Юга и всего мира.
Президент подчеркнул, что благодаря инициативе "Продовольствие из Украины" наше государство также смогло помочь людям в Сирии. Несмотря на войну Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности и готова делать еще больше.
Помощь от ООН
Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей.
В июне ВПП ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью и лиц с инвалидностью до конца июля 2025 года.
Благодаря этой программе, более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.
Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.
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