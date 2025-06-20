ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ООН продолжает помощь украинцам: Зеленский назвал сумму в этом году

Украина, Пятница 20 июня 2025 13:07
UA EN RU
ООН продолжает помощь украинцам: Зеленский назвал сумму в этом году Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всемирная продовольственная программа Организации объединенных наций (ВПП ООН) продолжает оказывать гуманитарную помощь украинцам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу президента.

Во время встречи с исполнительным директором ВПП ООН Синди Маккейн Зеленский поблагодарил за помощь. В течение 2022-2024 гг. ее общая сумма составила 2,2 млрд долларов, еще 767 млн долларов запланировано на этот год.

Во время встречи речь шла о дальнейшей поддержке украинских школ: обустройство укрытий, помощь с финансированием питания для учащихся 5-11-х классов и обеспечение школьными автобусами.

Зеленский и Маккейн также обсудили важность продолжения гуманитарной программы "Зерно из Украины", которая имеет поддержку уже более 20 стран. Она очень важна для государств Африки, Ближнего Востока, в целом для Глобального Юга и всего мира.

Президент подчеркнул, что благодаря инициативе "Продовольствие из Украины" наше государство также смогло помочь людям в Сирии. Несмотря на войну Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности и готова делать еще больше.

Помощь от ООН

Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей.

В июне ВПП ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью и лиц с инвалидностью до конца июля 2025 года.

Благодаря этой программе, более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.

Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН
Новости
Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы
Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде