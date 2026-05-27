В Украине упростят прохождение ВВК для иностранных добровольцев

В Украине планируют урегулировать процедуру прохождения военно-врачебной комиссии для иностранных граждан, которые служат или планируют вступить в ряды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.

В среду, 27 мая, парламент принял за основу законопроект, который должен четко регламентировать проведение экспертизы для иностранцев. Согласно документу, медицинский осмотр и экспертиза иностранных добровольцев будут проводиться для:

определения пригодности к военной службе;

установления причинной связи заболеваний, ранений, контузий и травм с выполнением военных обязанностей;

определения потребности и конкретных условий для предоставления медико-социальной реабилитации и помощи.

Экспертизу возложат на ВВК, которые будут создаваться на базе:

территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

учреждений здравоохранения Минобороны, МВД, СБУ и других ведомств сектора безопасности и обороны;

государственных и коммунальных гражданских учреждений здравоохранения.

Сейчас законодательство не содержит четких норм относительно прохождения ВВК иностранцами, из-за чего возникают трудности с подтверждением травм, лечением и реабилитацией.