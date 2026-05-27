В Украине упростят прохождение ВВК для иностранных добровольцев

13:20 27.05.2026 Ср
О чем говорится в законопроекте, который Рада приняла за основу?
aimg Валерий Ульяненко
В Украине упростят прохождение ВВК для иностранных добровольцев Фото: процедуру прохождения иностранцами ВВК урегулируют (Общественное Львов)
В Украине планируют урегулировать процедуру прохождения военно-врачебной комиссии для иностранных граждан, которые служат или планируют вступить в ряды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.

В среду, 27 мая, парламент принял за основу законопроект, который должен четко регламентировать проведение экспертизы для иностранцев. Согласно документу, медицинский осмотр и экспертиза иностранных добровольцев будут проводиться для:

  • определения пригодности к военной службе;
  • установления причинной связи заболеваний, ранений, контузий и травм с выполнением военных обязанностей;
  • определения потребности и конкретных условий для предоставления медико-социальной реабилитации и помощи.

Экспертизу возложат на ВВК, которые будут создаваться на базе:

  • территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
  • учреждений здравоохранения Минобороны, МВД, СБУ и других ведомств сектора безопасности и обороны;
  • государственных и коммунальных гражданских учреждений здравоохранения.

Сейчас законодательство не содержит четких норм относительно прохождения ВВК иностранцами, из-за чего возникают трудности с подтверждением травм, лечением и реабилитацией.

Напомним, МВД обновило правила для иностранцев, которые хотят подписать контракт на военную службу. Они получили возможность законно находиться в стране даже с просроченными документами.

Кроме того, в Украине хотят создать координационный центр для привлечения иностранцев на военную службу в ВСУ. Он охватит все этапы - от поиска, отбора и транспортировки до подготовки и обеспечения.

Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
