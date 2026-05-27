В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців

В Україні планують врегулювати процедуру проходження військово-лікарські комісії для іноземних громадян, які служать або планують вступити до лав ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.

В середу, 27 травня, парламент прийняв за основу законопроєкт, який має чітко регламентувати проведення експертизи для іноземців. Згідно з документом, медичний огляд та експертиза іноземних добровольців проводитимуться для:

визначення придатності до військової служби;

встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій та травм із виконанням військових обов'язків;

визначення потреби та конкретних умов для надання медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Експертизу покладуть на ВЛК, які створюватимуться на базі:

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

закладів охорони здоров’я Міноборони, МВС, СБУ та інших відомств сектору безпеки і оборони;

державних та комунальних цивільних закладів охорони здоров’я.

Зараз законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями, через що виникають труднощі з підтвердженням травм, лікуванням та реабілітацією.