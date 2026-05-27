В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців
В Україні планують врегулювати процедуру проходження військово-лікарські комісії для іноземних громадян, які служать або планують вступити до лав ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.
В середу, 27 травня, парламент прийняв за основу законопроєкт, який має чітко регламентувати проведення експертизи для іноземців. Згідно з документом, медичний огляд та експертиза іноземних добровольців проводитимуться для:
- визначення придатності до військової служби;
- встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій та травм із виконанням військових обов'язків;
- визначення потреби та конкретних умов для надання медико-соціальної реабілітації та допомоги.
Експертизу покладуть на ВЛК, які створюватимуться на базі:
- територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
- закладів охорони здоров’я Міноборони, МВС, СБУ та інших відомств сектору безпеки і оборони;
- державних та комунальних цивільних закладів охорони здоров’я.
Зараз законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями, через що виникають труднощі з підтвердженням травм, лікуванням та реабілітацією.
Нагадаємо, МВС оновило правила для іноземців, які хочуть підписати контракт на військову службу. Вони отримали змогу законно перебувати у країні навіть із простроченими документами.
Крім того, в Україні хочуть створити координаційний центр для залучення іноземців на військову службу до ЗСУ. Він охопить всі етапи - від пошуку, відбору й транспортування до підготовки та забезпечення.