В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців

13:20 27.05.2026 Ср
2 хв
Про що йдеться у законопроєкті, який Рада прийняла за основу?
aimg Валерій Ульяненко
В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців Фото: процедуру проходження іноземцями ВЛК врегулюють (Суспільне Львів)
В Україні планують врегулювати процедуру проходження військово-лікарські комісії для іноземних громадян, які служать або планують вступити до лав ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.

В середу, 27 травня, парламент прийняв за основу законопроєкт, який має чітко регламентувати проведення експертизи для іноземців. Згідно з документом, медичний огляд та експертиза іноземних добровольців проводитимуться для:

  • визначення придатності до військової служби;
  • встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій та травм із виконанням військових обов'язків;
  • визначення потреби та конкретних умов для надання медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Експертизу покладуть на ВЛК, які створюватимуться на базі:

  • територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • закладів охорони здоров’я Міноборони, МВС, СБУ та інших відомств сектору безпеки і оборони;
  • державних та комунальних цивільних закладів охорони здоров’я.

Зараз законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями, через що виникають труднощі з підтвердженням травм, лікуванням та реабілітацією.

Нагадаємо, МВС оновило правила для іноземців, які хочуть підписати контракт на військову службу. Вони отримали змогу законно перебувати у країні навіть із простроченими документами.

Крім того, в Україні хочуть створити координаційний центр для залучення іноземців на військову службу до ЗСУ. Він охопить всі етапи - від пошуку, відбору й транспортування до підготовки та забезпечення.

Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
