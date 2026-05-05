В Украине создадут спецподразделение для рекрутинга иностранцев в армию

19:30 05.05.2026 Вт
2 мин
Какие задачи будут стоять перед новым подразделением?
aimg Валерий Ульяненко
В Украине создадут спецподразделение для рекрутинга иностранцев в армию Иллюстративное фото: в Украине готовят рекрутинг иностранцев (Getty Images)
В Украине хотят создать координационный центр для привлечения иностранцев на военную службу в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса президента.

Глава ОП Кирилл Буданов провел совещание с представителями Сил обороны и нардепами по привлечению иностранцев и лиц без гражданства к контрактной военной службе в ВСУ и Нацгвардии.

Буданов отметил, что сейчас различные структуры проводят рекрутинг, определение уровня пригодности и подготовку контрактников-иностранцев, что затрудняет контроль, согласование потребностей и обеспечение военных.

"Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других потребностей иностранных граждан", - отметил глава ОП.

Его заместитель Павел Палиса отметил, что подготовку иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себя подразделения ВСУ или Нацгвардии.

Он отметил, что они заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в подготовке по собственному опыту и методике.

Напомним, в Украине готовят изменения в подходах к мобилизации. Речь идет о более широком привлечении военных на контрактной основе, а также постепенном обновлении действующих процедур набора и прохождения службы.

Кроме того, Министерство обороны работает над комплексной реформой условий службы и рекрутинга в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов уже почти готовы к запуску.

