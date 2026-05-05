В Украине создадут спецподразделение для рекрутинга иностранцев в армию
В Украине хотят создать координационный центр для привлечения иностранцев на военную службу в ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса президента.
Глава ОП Кирилл Буданов провел совещание с представителями Сил обороны и нардепами по привлечению иностранцев и лиц без гражданства к контрактной военной службе в ВСУ и Нацгвардии.
Буданов отметил, что сейчас различные структуры проводят рекрутинг, определение уровня пригодности и подготовку контрактников-иностранцев, что затрудняет контроль, согласование потребностей и обеспечение военных.
"Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое должно охватить все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других потребностей иностранных граждан", - отметил глава ОП.
Его заместитель Павел Палиса отметил, что подготовку иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себя подразделения ВСУ или Нацгвардии.
Он отметил, что они заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в подготовке по собственному опыту и методике.
Кроме того, Министерство обороны работает над комплексной реформой условий службы и рекрутинга в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов уже почти готовы к запуску.