В Украине упростили правила для бронирования сотрудников оборонных компаний

Правила бронирования работников оборонных предприятий в Украине упростили. Компаниям, работающим на армию, было предложено два варианта бронирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минстратегпрома.
Ведомство обновило критерии для бронирования людей, привлеченных в оборонно-промышленный комплекс. Минстратегпром отмечает, что не занимается непосредственно бронированием работников, а только определяет критерии.
Речь идет о двух вариантах "брони": от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.
Вариант 1. От 50% работников, независимо от военно-учетной специальности
Это предприятия, учреждения и организации, производящие товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней, производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения. Должны соответствовать обоим критериям.
Критерии:
Вариант 2. До 50% военнообязанных работников (включительно).
Речь идет о предприятиях, работающих в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности. Должны соответствовать трем из пяти указанных критериев.
Критерии:
Отмечается, что решение о соответствии предприятия этим критериям принимается рабочей группой, созданной Минстратегпромом и представителями других заинтересованных органов государственной власти.
Сначала нужно отправить письмо-обращение в Минстратегпром вместе с документами в подтверждение соответствия критериям.
По результатам рассмотрения Минстратегпромом принимается соответствующее решение согласно требованиям Приказа Минстратегпрома от 23.02.2023 №27.
Если компания отвечает критериям и Минстратегпром принимает соответствующее решение, он будет признан критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Это основание для дальнейшего бронирования.
Для предприятий в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности: решение о соответствии критериям является одним из шагов на пути к бронированию. Подробно этот процесс прописан в Постановлении КМУ от 27 января 2023 № 76.
Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.
В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.
По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.
Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.
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