В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній

Правила бронювання працівників оборонних підприємств в Україні спростили. Компаніям, які працюють на армію, запропонували два варіанти бронювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінстратегпрому.
Відомство оновило критерії для бронювання людей, що залучені до оборонно-промислового комплексу. Мінстратегпром наголошує, що не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії.
Ідеться про два варіанти "броні": від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно.
Варіант 1. Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності
Це підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.
Критерії:
Варіант 2. До 50% військовозобов’язаних працівників (включно).
Йдеться про підприємства, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з п'яти зазначених далі критеріїв.
Критерії:
Наголошується, що рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади.
Спочатку потрібно надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому разом із документами на підтвердження відповідності критеріям.
За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27.
Якщо компанія відповідає критеріям і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Це є підставою для подальшого бронювання.
Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання. Детально цей процес прописаний у Постанові КМУ від 27 січня 2023 року № 76.
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Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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