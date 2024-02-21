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В Украине упростили правила для бронирования сотрудников оборонных компаний

Киев, Среда 21 февраля 2024 11:41
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В Украине упростили правила для бронирования сотрудников оборонных компаний Фото: в Украине упростили правила бронирования работников ОПК (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

Правила бронирования работников оборонных предприятий в Украине упростили. Компаниям, работающим на армию, было предложено два варианта бронирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минстратегпрома.

Ведомство обновило критерии для бронирования людей, привлеченных в оборонно-промышленный комплекс. Минстратегпром отмечает, что не занимается непосредственно бронированием работников, а только определяет критерии.

Речь идет о двух вариантах "брони": от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.

Вариант 1. От 50% работников, независимо от военно-учетной специальности

Это предприятия, учреждения и организации, производящие товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней, производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения. Должны соответствовать обоим критериям.

Критерии:

  • Предприятие должно быть на стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта.
  • Более 50% общего объема производства - это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Вариант 2. До 50% военнообязанных работников (включительно).

Речь идет о предприятиях, работающих в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности. Должны соответствовать трем из пяти указанных критериев.

Критерии:

  • Предприятие должно быть на стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта.
  • Более 50% общего объема производства - это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).
  • Предприятие должно быть включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.
  • Предприятие должно участвовать в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности.
  • Предприятие должно производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК (которые, в свою очередь, используют их для изготовления товаров оборонного назначения).

Отмечается, что решение о соответствии предприятия этим критериям принимается рабочей группой, созданной Минстратегпромом и представителями других заинтересованных органов государственной власти.

Алгоритм действий

Сначала нужно отправить письмо-обращение в Минстратегпром вместе с документами в подтверждение соответствия критериям.

По результатам рассмотрения Минстратегпромом принимается соответствующее решение согласно требованиям Приказа Минстратегпрома от 23.02.2023 №27.

Если компания отвечает критериям и Минстратегпром принимает соответствующее решение, он будет признан критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Это основание для дальнейшего бронирования.

Для предприятий в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности: решение о соответствии критериям является одним из шагов на пути к бронированию. Подробно этот процесс прописан в Постановлении КМУ от 27 января 2023 № 76.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.

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