В Украине штрафуют за осенние "привычки": что нельзя делать
Полиция призывает украинцев быть сознательными и не сжигать сухую траву, растительность, листья, мусор или другие отходы. За такие правонарушения гражданам грозят существенные штрафы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.
Что нельзя делать украинцам в любой сезон
Правоохранители обратили внимание украинцев на важные правила, которых обязательно нужно придерживаться:
- избегать сжигания сухой растительности, листьев, мусора и других отходов;
- не бросать спички и окурки, которые горят или тлеют, в неположенных местах;
- не разводить костры рядом со зданиями;
- разжигать костер только на специально подготовленной площадке, очищенной до грунта.
"Перед тем, как покинуть место отдыха, обязательно потушите огонь водой или забрасывайте землей, пока огонь полностью не погаснет", - добавили в полиции.
Какие штрафы грозят людям за нарушение правил
Согласно информации Патрульной полиции, за сжигание сухой травы, опавших листьев и других растительных остатков - гражданам грозит штраф размером:
- от 3 060 гривен;
- до 6 120 гривен.
За те же действия, совершенные на территории заповедников, поджигателям грозит еще больший штраф:
- от 6 120 гривен;
- до 12 240 гривен.
"Если вы стали свидетелем незаконного выжигания мусора или травы, позвоните на линию 102 или 112. В случае пожара - немедленно обращайтесь на линию 101", - подчеркнули в полиции.
