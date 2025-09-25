ua en ru
В Украине штрафуют за осенние "привычки": что нельзя делать

Четверг 25 сентября 2025 12:30
В Украине штрафуют за осенние "привычки": что нельзя делать Украинцев призывают не сжигать сухую растительность или мусор (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Полиция призывает украинцев быть сознательными и не сжигать сухую траву, растительность, листья, мусор или другие отходы. За такие правонарушения гражданам грозят существенные штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

Что нельзя делать украинцам в любой сезон

Правоохранители обратили внимание украинцев на важные правила, которых обязательно нужно придерживаться:

  • избегать сжигания сухой растительности, листьев, мусора и других отходов;
  • не бросать спички и окурки, которые горят или тлеют, в неположенных местах;
  • не разводить костры рядом со зданиями;
  • разжигать костер только на специально подготовленной площадке, очищенной до грунта.

"Перед тем, как покинуть место отдыха, обязательно потушите огонь водой или забрасывайте землей, пока огонь полностью не погаснет", - добавили в полиции.

Какие штрафы грозят людям за нарушение правил

Согласно информации Патрульной полиции, за сжигание сухой травы, опавших листьев и других растительных остатков - гражданам грозит штраф размером:

  • от 3 060 гривен;
  • до 6 120 гривен.

За те же действия, совершенные на территории заповедников, поджигателям грозит еще больший штраф:

  • от 6 120 гривен;
  • до 12 240 гривен.

"Если вы стали свидетелем незаконного выжигания мусора или травы, позвоните на линию 102 или 112. В случае пожара - немедленно обращайтесь на линию 101", - подчеркнули в полиции.

В Украине штрафуют за осенние &quot;привычки&quot;: что нельзя делатьПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли людям выбрасывать старую мебель и как в Украине штрафуют за мусор.

Кроме того, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко объяснила, почему украинцы не сортируют мусор и можно ли с этим что-то сделать.

Читайте также, сколько заводов по переработке мусора и отходов работает сейчас в Украине и какова реальная потребность.

