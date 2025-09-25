ua en ru
В Україні штрафують за осінні "звички": що не можна робити

Четвер 25 вересня 2025 12:30
Українців закликають не спалювати суху рослинність чи сміття (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Поліція закликає українців бути свідомими та не спалювати суху траву, рослинність, листя, сміття або ж інші відходи. За такі правопорушення громадянам загрожують суттєві штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Що не можна робити українцям в будь-який сезон

Правоохоронці звернули увагу українців на важливі правила, яких обов'язково потрібно дотримуватись:

  • уникати спалювання сухої рослинності, листя, сміття та інших відходів;
  • не кидати сірники та недопалки, які палають чи тліють, у неналежних місцях;
  • не розводити багаття поруч з будівлями;
  • розпалювати вогнище лише на спеціально підготовленому майданчику, очищеному до ґрунту.

"Перед тим, як покинути місце відпочинку, обов'язково загасіть вогонь водою або закидайте землею, поки вогонь повністю не загасне", - додали у поліції.

Які штрафи загрожують людям за порушення правил

Згідно з інформацією Патрульної поліції, за спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків - громадянам загрожує штраф розміром:

  • від 3 060 гривень;
  • до 6 120 гривень.

За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує ще більший штраф:

  • від 6 120 гривень;
  • до 12 240 гривень.

"Якщо ви стали свідком незаконного випалювання сміття чи трави, зателефонуйте на лінію 102 або 112. У разі пожежі - негайно звертайтесь на лінію 101", - наголосили у поліції.

В Україні штрафують за осінні &quot;звички&quot;: що не можна робитиПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

