В Україні штрафують за осінні "звички": що не можна робити
Поліція закликає українців бути свідомими та не спалювати суху траву, рослинність, листя, сміття або ж інші відходи. За такі правопорушення громадянам загрожують суттєві штрафи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Що не можна робити українцям в будь-який сезон
Правоохоронці звернули увагу українців на важливі правила, яких обов'язково потрібно дотримуватись:
- уникати спалювання сухої рослинності, листя, сміття та інших відходів;
- не кидати сірники та недопалки, які палають чи тліють, у неналежних місцях;
- не розводити багаття поруч з будівлями;
- розпалювати вогнище лише на спеціально підготовленому майданчику, очищеному до ґрунту.
"Перед тим, як покинути місце відпочинку, обов'язково загасіть вогонь водою або закидайте землею, поки вогонь повністю не загасне", - додали у поліції.
Які штрафи загрожують людям за порушення правил
Згідно з інформацією Патрульної поліції, за спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків - громадянам загрожує штраф розміром:
- від 3 060 гривень;
- до 6 120 гривень.
За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує ще більший штраф:
- від 6 120 гривень;
- до 12 240 гривень.
"Якщо ви стали свідком незаконного випалювання сміття чи трави, зателефонуйте на лінію 102 або 112. У разі пожежі - негайно звертайтесь на лінію 101", - наголосили у поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
