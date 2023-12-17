Альтернативы мобилизации нет. Буданов назвал причину

По состоянию на сегодня в Силах обороны Украины более миллиона бойцов. Без мобилизации ни один рекрутинг не покроет этих потребностей.

Об этом заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссионную панель "2024: вызовы и перспективы" .

Буданов пояснил, что всех, кто хотел или был готов воевать, полномасштабное вторжение Российской Федерации или уже застало в различных подразделениях Сил обороны, или они пришли в ВСУ в первые полгода.

По объективным причинам, по словам главы разведки, из тех людей в рядах Сил обороны сейчас осталось немного.

"Это факт, это надо понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромные. Совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют (назову немного условное количество, потому что мы подошли к гостайне) миллион сто тысяч человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Исключительно мобилизация", - отметил глава ГУР.

Однако он добавил, что в контексте мобилизации возникает и другой вопрос - мотивация.

"Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то хитростями или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД (коэффициент полезного действия, - ред.) будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это также надо признавать откровенно. Поэтому даже мысли нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя", - подчеркнул Буданов.

Он пояснил, что сейчас в Украине нет столько людей, желающих делать что-либо, а тем более идти воевать.

"А это же текущее. Будут потери, и это количество надо держать постоянно", - отметил он.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.

Также в Министерстве обороны объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ. Минобороны подписало контракт с компаниями Robota.ua, Work.ua и Lobby X для рекрутинга.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны – читайте по ссылке.

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