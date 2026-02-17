В Украине разворачивают штаб из-за непогоды: где ожидается ухудшение условий 18 февраля

Отмечается, что сложные метеорологические явления охватят почти все области, за исключением западных:

Одесская область : прогнозируются очень интенсивные осадки, гололед и сильные порывы ветра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый;

: прогнозируются очень интенсивные осадки, гололед и сильные порывы ветра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый; центральные и восточные регионы: в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях прогнозируются значительный снег и дождь. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в большинстве южных, центральных и восточных областей, также на дорогах будет сильная гололедица.

"Задача Штаба - оперативное реагирование на угрозы и надлежащая организация противодействия осложнениям дорожного движения", - говорится в заявлении.

Штаб будет работать круглосуточно, в его состав вошли представители Агентства восстановления, ГСЧС, Нацполиции и Укртрансбезопасности.