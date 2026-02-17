В Україні розгортають штаб через негоду: де очікується погіршення умов 18 лютого

В середу, 18 лютого, у більшості областей України очікується значне погіршення погодних умов. Через це розпочинає роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури у Facebook.
Зазначається, що складні метеорологічні явища охоплять майже всі області, за винятком західних:
Пориви вітру до 15-20 м/с очікуються у більшості південних, центральних та східних областей, також на дорогах буде сильна ожеледиця.
"Завдання Штабу - оперативне реагування на загрози та належна організація протидії ускладненням дорожнього руху", - йдеться у заяві.
Штаб працюватиме цілодобово, до його складу увійшли представники Агентства відновлення, ДСНС, Нацполіції та Укртрансбезпеки.
Згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в середу, 18 лютого, новий циклон із Балкан принесе у більшість областей України ускладнення погодних умов. Зокрема, очікуються снігопади, хуртовини, посилення вітру та поступове підвищення температури повітря.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що цей тиждень принесе українцям різкі температурні контрасти. Йдеться про "температурні гойдалки" від сильних морозів до короткочасного потепління, а також хвилі снігопадів і ожеледиці в окремих регіонах країни.
Зазначимо, у Сумах оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру через різке потепління, інтенсивні опади та танення снігу. Внаслідок підтоплень вода зайшла у житлові масиви, об’єкти критичної інфраструктури та приватні домоволодіння.