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У Путина отреагировали на официальный отказ Украины от переговоров

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Россия, Вторник 04 октября 2022 13:32
У Путина отреагировали на официальный отказ Украины от переговоров Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договариться с уже будущим украинским гарантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", - сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины.

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