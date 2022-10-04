У Путина отреагировали на официальный отказ Украины от переговоров

В Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договариться с уже будущим украинским гарантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Чтобы вести переговоры, нужны две стороны... Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины", - сказал пресс-секретарь.