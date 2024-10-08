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Синоптик рассказала, какой может быть зима в Украине

Вторник 08 октября 2024 13:58
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Синоптик рассказала, какой может быть зима в Украине Зима в Украине может быть не очень суровой (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.

Какой может быть зима в Украине

Эксперт отметила, что о точном прогнозе на зиму 2024/2025 говорить пока слишком рано. В то же время можно сделать предположение, учитывая тенденции последних лет.

Птуха напомнила, что в течение нынешнего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция более высоких, чем климатическая норма, температур.

"Вторая и третья декады октября... Ожидаем, что могут быть на несколько градусов выше климатической нормы. Посмотрим опять-таки по завершению месяца. Будем анализировать", - уточнила она.

После этого, с наступлением зимы, синоптики ожидают (исходя из тенденций), "все больше периодов с теплыми днями. И все меньше периодов с холодными днями".

Спикер УкрГМЦ отметила, что синоптики не исключают также возможностей:

  • заток в Украину холода
  • заток в Украине арктического воздуха

"И они, конечно, могут быть", - добавила Птуха.

Однако она обратила внимание на то, что их продолжительность может быть при этом не слишком велика.

"Учитывая последние месяцы, когда у нас каждый месяц - выше климатической нормы был, и такая тенденция уже много лет сохраняется... (Синоптики предполагают, - Ред.) что все-таки в этом году не будет такая суровая зима. А будет она более мягкой", - объяснила эксперт.

В заключение она отметила, что определенные периоды холода этой зимой, конечно же, будут. И к ним нужно готовиться.

"Нужно быть готовым к любым проявлениям погоды. У нас - сезонная страна. И у нас как раз такое расположение, что могут проявляться как и теплые периоды, так и холодные. Просто теплых периодов все же становится немного больше", - подытожила Птуха.

Первый снег в 2024 году

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

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