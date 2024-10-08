Синоптик рассказала, какой может быть зима в Украине

Учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.

Какой может быть зима в Украине

Эксперт отметила, что о точном прогнозе на зиму 2024/2025 говорить пока слишком рано. В то же время можно сделать предположение, учитывая тенденции последних лет.

Птуха напомнила, что в течение нынешнего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция более высоких, чем климатическая норма, температур.

"Вторая и третья декады октября... Ожидаем, что могут быть на несколько градусов выше климатической нормы. Посмотрим опять-таки по завершению месяца. Будем анализировать", - уточнила она.

После этого, с наступлением зимы, синоптики ожидают (исходя из тенденций), "все больше периодов с теплыми днями. И все меньше периодов с холодными днями".

Спикер УкрГМЦ отметила, что синоптики не исключают также возможностей:

заток в Украину холода

заток в Украине арктического воздуха

"И они, конечно, могут быть", - добавила Птуха.

Однако она обратила внимание на то, что их продолжительность может быть при этом не слишком велика.

"Учитывая последние месяцы, когда у нас каждый месяц - выше климатической нормы был, и такая тенденция уже много лет сохраняется... (Синоптики предполагают, - Ред.) что все-таки в этом году не будет такая суровая зима. А будет она более мягкой", - объяснила эксперт.

В заключение она отметила, что определенные периоды холода этой зимой, конечно же, будут. И к ним нужно готовиться.

"Нужно быть готовым к любым проявлениям погоды. У нас - сезонная страна. И у нас как раз такое расположение, что могут проявляться как и теплые периоды, так и холодные. Просто теплых периодов все же становится немного больше", - подытожила Птуха.