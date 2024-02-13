В Украине продлили военное положение, а Пашинскому объявили подозрение: новости за 12 февраля

Вчера, 12 февраля 2024 года, Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине. А НАБУ сообщило о подозрении бывшему народному депутату Украины Сергею Пашинскому в завладении нефтепродуктами на почти 1 млрд гривен.

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Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили. Зеленский подписал законы

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.

Глава государства подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно оба срока продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Это было десятое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Пашинскому объявили подозрение в завладении нефтепродуктами на 1 млрд. гривен

Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины Сергею Пашинскому в завладении нефтепродуктами почти на 1 млрд гривен.

В общем, подозрение объявили шести участникам преступной организации, которые завладели нефтепродуктами на общую сумму 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

В 2014 году суд наложил арест на нефтепродукты, ввезенные в Украину с нарушением законодательства.

В то же время предприниматель, деятельность которого связана с реализацией нефтяных продуктов, и топ-чиновник Администрации президента Украины разработали преступную схему, чтобы забрать нефтепродукты. Для этого они привлекли подконтрольных лиц, которых назначили на должности государственного предприятия.

Они добились передачи государственному предприятию, директор которого был заранее назначен для участия в преступлении, арестованных горюче-смазочных материалов. В дальнейшем эти горюче-смазочные материалы были реализованы по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании, однако в государственный бюджет Украины никаких средств так и не поступило.

В результате за период деятельности преступной организации в течение 2014-2018 годов интересам государства нанесен ущерб на сумму 967 млн гривен.

Украина в 2024 году изготовит тысячи дальнобойных дронов, - Федоров

В Украине планируют в 2024 году изготовить тысячи дальнобойных беспилотников-камикадзе. Объемы производства такого вооружения возрастают.

"Растет категория дальних беспилотников-камикадзе с дальностью полета 300, 500, 700 и 1 000 километров. Два года назад такой категории не существовало вообще", - рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, недавняя серия ударов по российским нефтяным объектам отражает усилия правительства в содействии производству дальнобойных беспилотников. В прошлом году в рамках инициативы BRAVE1 военным технологическим стартапам было выделено около 2,5 миллионов долларов в виде грантов, а в 2024 году эта сумма увеличится в десять раз.

При этом подавляющее большинство производителей являются частными. Как отметил Федоров, только одна из 10 компаний, чьи беспилотники могут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга, является государственной.

Федоров подчеркнул, что согласен с оценкой начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев достиг "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего радиуса действия.

"Нам нужно действовать антибюрократическим способом. В этом суть прорыва в войне технологий. Мы собираемся и в дальнейшем делать ставку на это, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут нас спасти", - сказал он.

Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе. Докладывал Сырский и не только

Президент Владимир Зеленский вчера, 12 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. Среди прочего обсуждался вопрос о фронте и обеспечении армии снарядами.

"Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", - говорится в заявлении.

На Ставке были заслушаны доклады главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегических группировок войск.

"Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ", - добавил президент.

Убийство заместителя мэра Никополя. Подозрение получил местный житель

Житель Никополя получил подозрение по делу об убийстве заместителя мэра города, которое произошло 8 февраля. Подозреваемый произвел около 20 выстрелов по машине чиновника.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю г. Никополь по факту умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 февраля на одной из улиц города подозреваемый совершил не менее 20 огнестрельных выстрелов по автомобилю, за рулем которого находился заместитель городского головы Никополя.

"После этого он забросил взрывное устройство в машину. Пострадавший погиб на месте. Во время следственных действий правоохранители изъяли оружие и патроны", - добавили в Офисе генпрокурора.

Убийство украинского баскетболиста в Германии: появились новые подробности нападения

По делу об убийстве украинского баскетболиста Владимира Ермакова фигурируют двое подозреваемых, одного из которых уже освободили из-под стражи. Кроме того, известно еще о двух пострадавших, кроме юношей из Украины.

Так, в штаб-квартире полиции Эссена установили группу подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению преступления.

"Есть двое подозреваемых, 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Герне. Сначала их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи, поскольку подозрение против него не было подтверждено", - пишет издание.

В то же время, 15-летний немец с турецкими корнями был взят под стражу по серьезному подозрению в непредумышленном убийстве, которое полиция и прокуратура в Эссене объявили в понедельник. Он уже известен полиции как преступник "со стажем".

МИД Украины взял на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии. Сейчас уже известно, что нападающего задержали.

Напомним, 17-летний Владимир Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

Из-за госпитализации Остин отменил поездку в Брюссель. Новый "Рамштайн" проведут онлайн

Глава Пентагона Ллойд Остин отменил свою поездку в Брюссель, где должно было пройти 19-е заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" из-за срочной госпитализации.

По словам источника Reuters, Остин должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, после чего должно состояться заседание министров обороны НАТО.

Однако в воскресенье днем Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. А заседание по потребностям Украины в обороне будет проходить виртуально.

ЕС может впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ, - Bloomberg

Европейский союз в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения против китайских компаний за их помощь России.

"Европейский союз предложил новые торговые ограничения примерно для двух десятков компаний, в том числе трех, базирующихся в Китае, которых обвиняют в поддержке военных усилий России в Украине", - пишет издание.

Отмечается, что в случае принятия, это будет первый случай, когда ЕС вводит ограничения для компаний из Китая с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

Согласно проекту предложения, с которым ознакомился Bloomberg, в список также вошли компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.

Польские фермеры начали акции протеста еще на двух КПП и снова заблокировали "Шегини"

Польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

"Польские фермеры начали акции протеста еще на двух пунктах пропуска и снова заблокировали "Шегини", - говорится в сообщении.

Позавчера в 10:10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска "Зосин - Устилуг".

"Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час", - добавили пограничники.

А легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.