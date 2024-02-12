НАТО и ЕС должны удвоить военную помощь Украине, - Мюнхенский отчет по безопасности

Члены Европейского союза и НАТО должны удвоить помощь Украине, поскольку никто в Европе не застрахован от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мюнхенский отчет по безопасности .

РФ будет искать жертву

Отмечается, что членам ЕС и НАТО необходимо удвоить финансовую и военную помощь Украине.

"Закаленная в боях Россия с экономикой, находящейся в военном состоянии, быстро перевооружится и будет искать свою следующую жертву", - говорится в отчете.

Также уточняется, что никто в Европе не будет застрахован от российской агрессии и гибридной войны в период сомнений относительно обеспечения безопасности со стороны США.

Борьба с "усталостью от Украины"

В отчете указано, что возможная победа России также создаст опасный прецедент для конфликтов за пределами Европы, показав, что нерушимости границ больше нет и что агрессия и военные преступления оправданы.

Поэтому лица, принимающие решения в Европе и США, должны бороться с "усталостью Украины", помочь Киеву одержать победу и сократить "серую зону".

Вступление в ЕС и НАТО

Члены ЕС и НАТО должны активно поддерживать страны на пути вступления.

"ЕС должен конкретизировать идею поэтапного вступления и вознаграждать прогресс в реформах постепенным доступом к своим институтам и политике", - говорится в тексте.

Это должно включать в себя регулярные приглашения стран-кандидатов на заседания Европейского совета в качестве гостей. Союзникам по НАТО следует, при необходимости, продолжить двусторонние гарантии безопасности на промежуточном этапе до момента вступления.

Мюнхенская конференция по безопасности

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году пройдет с 16 по 18 февраля.

Это ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене. В ее ходе политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности. При этом они не придерживаются дипломатических и протокольных требований.

Мероприятие является крупнейшей в мире конференцией, посвященной вопросам безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию и посетит Мюнхенскую конференцию безопасности.