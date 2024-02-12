Россияне используют Starlink на фронте: в ГУР заявили о работе над нейтрализацией угрозы

Украинские военные работают над нейтрализацией угрозы со стороны терминалов спутниковой связи Starlink, которые используют российские захватчики на фронте.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Действительно, Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, по сути, контрабанду. И да, через третьи страны. Мы не будем называть конкретные страны, и информация эта требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории РФ на открытых онлайн-площадках", - заявил он.

По словам Юсова, по сравнению с прошлым годом, сейчас использование Starlink в российской армии на линии фронта стало действительно более системным и налаженным.

"То есть на данные устройства, девайсы, оккупанты делают ставку. Поэтому да, конечно, ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас эти детали раскрывать не будем", - заявил он.

При этом он добавил, что никто не утверждает, что официально идет продажа Starlink россиянам.

"Но сегодня РФ не только государство террорист №1, но и государство контрабандист №1. Поэтому да, это проблема, над которой сегодня работают", - заявил представитель ГУР.

У россиян появились Starlink

На днях в СМИ появилась информация, что россияне на фронте стали использовать терминалы спутниковой связи Starlink. Украинские войска впервые зафиксировали использование Россией в передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

В комментарии РБК-Украина представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что на фронте действительно были зафиксированы случаи применения россиянами терминалов Starlink. По его словам, это начинает набирать системный характер.

Кроме того, ГУР опубликовал радиоперехват разговора оккупантов. Они говорили об использовании терминалов Starlink на фронте.

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