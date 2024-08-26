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"Украина нарушила график атак РФ". Эксперт назвал особенность сегодняшнего удара

Украина, Понедельник 26 августа 2024 17:22
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"Украина нарушила график атак РФ". Эксперт назвал особенность сегодняшнего удара Иллюстративное фото: россияне нанесли массированный удар по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 26 августа, провели свой массированный удар по Украине ближе к утру, когда воздушные цели уже были ясно видны.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Костянтин Криволап.

Он напомнил, что в ходе атаки враг применил очень большое количество ракет. Это были и Х-101, и "Кинджалы", и Х-22, и "Калибры", и очень большое количество дронов-камикадзе "Шахед" Такое вооружение враг накапливал почти месяц.

"Что меня удивляет? На этот раз атака была смещена ближе к утру и уже было достаточно ясно видны "Шахеды". Мы привыкли к тому, что они работают ночью", - обратил внимание Криволап.

По его словам, это может быть еще одним результатом атак украинских защитников на российские аэродромы. Вражеские Ту-95 должны были возвращаться из "Оленьи" на "Энгельс" практически ежедневно, поскольку к "Оленье" часто летали беспилотники.

"Мы очень серьезно нарушили их график применения. я думаю, что это смещение связано с тем, что они не всегда успевают, так как они хотели бы успеть", - объяснил эксперт.

Сколько времени РФ нужно на новый удар

При этом Криволап рассказал, что в сегодняшней атаке россияне задействовали только 11 Ту-95, которые атаковали Украину ракетами Х-101, хотя до этого "где-то летало" 18 бортов.

"То есть наши действия вынудили их снизить количество самолетов. Или они там стали, или вышли времена полетов, или были какие-то неисправности. Поэтому сказать за сколько времени они восстановятся очень трудно", - отметил эксперт.

Также, по его словам, похожая ситуация и с МиГ-31К - если бы у россиян была возможность поднять шесть таких самолетов, они бы это сделали, но в воздухе фиксировалось только три борта. Таким образом, удары Украины по "Саваслейке" имели последствия.

Криволап добавил, что пока неизвестно, какие именно МиГ-31 были поражены во время атаки дронов, но исходя из сегодняшнего удара можно сделать вывод, что это были именно носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Эксперт отметил, что россияне могут быть готовы к новому удару и за неделю, если Украина ничего не будет делать. Но наши воины "не сидят сложа руки" и не дают врагу возможность расслабиться.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 августа, российские оккупанты впервые за довольно длительный период нанесли массированный удар по Украине.

Целью врага, как обычно, стала гражданская инфраструктура, а именно - энергообъекты. В результате атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением.

В частности, под атакой находился Киев. На столицу враг направил большое количество “Шахедов” и ракет.

Более детально о последствиях удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

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