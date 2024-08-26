В Киеве из-за отсутствия света масштабные задержки общественного транспорта: список маршрутов

В Киеве вечером понедельника, 26 августа, наблюдаются масштабные сбои в работе общественного транспорта, зависящего от электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпасстранс".

Сначала около 17:40 было сообщено о задержке трамваев по маршрутам номер 14 и 15 по улице Дегтяревская. Причина задержки – отсутствие электроэнергии. Там было организовано движение автобусов.

Впоследствии в "Киевпасстрансе" заявили о задержке еще ряда маршрутов и троллейбусов. Причина их задержки – также отсутствие электроэнергии.

Какой еще транспорт задерживается:

движение трамваев №№ 1, 2, 3 по улице Борщаговская по причине отсутствия напряжения уже организовано движение автобусов;

движение троллейбусов № 41 по улице Тулузы по причине отсутствия напряжения;

движение троллейбусов №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по улице Ильенко и улице Герцена по причине отсутствия напряжения;

движение троллейбусов №№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станции метро "Шулявская" по причине отсутствия напряжения;

движение троллейбусов №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободы по причине отсутствия напряжения.

Массированный обстрел 26 августа

Сегодня утром Россия нанесла удары по Украине, в результате чего был поврежден ряд энергообъектов. В результате пострадали 15 областей, фиксируются проблемы с энерго- и водоснабжением. Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.

О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений – читайте в материале РБК-Украина.

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