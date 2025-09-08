ua en ru
В Украине назначили стипендии имени Героев Небесной Сотни: кто получит выплаты

Понедельник 08 сентября 2025 15:54
В Украине назначили стипендии имени Героев Небесной Сотни: кто получит выплаты Фото: Студентам в Украине назначили стипендии имени Героев Небесной Сотни (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины назначило 33 академические стипендии имени Героев Небесной Сотни студентам высших учебных заведений. Выплаты рассчитаны на 2025-2026 учебный год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Стипендии назначены приказом МОН от 29 августа 2025 года № 1194. Программа направлена на чествование памяти молодых Героев Революции достоинства и поддержку талантливой молодежи.

"Стипендии имени Героев Небесной Сотни - это одновременно поддержка студентов и чествование нашей новейшей истории. Верю, что эти молодые люди понесут ценности свободы и достоинства в свои профессии и громады", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Кто получит стипендии

Распределение состоялось по специальностям, соответствующим жизненным путям Героев Небесной Сотни:

  • агроинженерия - имени Дмитрия Пагора: 5 студентов;
  • архитектура и градостроительство - имени Александра Плеханова: 4;
  • география - имени Игоря Костенко: 5;
  • экономика - имени Дмитрия Чернявского: 5;
  • инженерия программного обеспечения - имени Сергея Байдовского: 5;
  • психология - имени Юрия Дяковского: 3;
  • сценическое искусство - имени Сергея Нигояна: 3;
  • физическая терапия и эрготерапия - имени Василия Моисея: 3.

Сколько будут платить

Размер стипендии составляет 4000 гривен ежемесячно. Выплаты будут осуществляться через учреждения высшего образования.

Отметим, назначение академических стипендий имени Героев Небесной Сотни проводится ежегодно для студентов с высокими результатами обучения и активной гражданской позицией.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют повысить студенческие стипендии. Сейчас академическая составляет около 2100 гривен, а повышенная - почти 3000 гривен, но в Верховной Раде рассматривают законопроект №10399, который предусматривает введение "национальных стипендий" на уровне минимальной зарплаты.

Также мы рассказывали, что Кабмин назначил 39 стипендий для школьников и студентов - победителей Международного конкурса имени Тараса Шевченко. Размер выплат составит от 1420 до 3800 гривен в месяц, общий объем финансирования - около 1 млн гривен в год. Дополнительно правительство утвердило 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов.

