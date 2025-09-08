В Україні призначили стипендії імені Героїв Небесної Сотні: хто отримає виплати
Міністерство освіти і науки України призначило 33 академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні студентам закладів вищої освіти. Виплати розраховані на 2025-2026 навчальний рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Стипендії призначені наказом МОН від 29 серпня 2025 року № 1194. Програма спрямована на вшанування пам’яті наймолодших Героїв Революції гідності та підтримку талановитої молоді.
"Стипендії імені Героїв Небесної Сотні - це водночас підтримка студентів і вшанування нашої новітньої історії. Вірю, що ці молоді люди понесуть цінності свободи й гідності у свої професії та громади", - зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Хто отримає стипендії
Розподіл відбувся за спеціальностями, що відповідають життєвим шляхам Героїв Небесної Сотні:
- агроінженерія - імені Дмитра Пагора: 5 студентів;
- архітектура та містобудування - імені Олександра Плеханова: 4;
- географія - імені Ігоря Костенка: 5;
- економіка - імені Дмитра Чернявського: 5;
- інженерія програмного забезпечення - імені Сергія Байдовського: 5;
- психологія - імені Юрія Дяковського: 3;
- сценічне мистецтво - імені Сергія Нігояна: 3;
- фізична терапія та ерготерапія - імені Василя Мойсея: 3.
Скільки платитимуть
Розмір стипендії становить 4000 гривень щомісяця. Виплати здійснюватимуться через заклади вищої освіти.
Зазначимо, призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні проводиться щороку для студентів із високими результатами навчання та активною громадянською позицією.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують підвищити студентські стипендії. Зараз академічна становить близько 2100 гривень, а підвищена - майже 3000 гривень, але у Верховній Раді розглядають законопроєкт №10399, який передбачає запровадження "національних стипендій" на рівні мінімальної зарплати.
Також ми розповідали, що Кабмін призначив 39 стипендій для школярів і студентів - переможців Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. Розмір виплат становитиме від 1420 до 3800 гривень на місяць, загальний обсяг фінансування - близько 1 млн гривень на рік. Додатково уряд затвердив 17 дворічних стипендій для видатних освітян.