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Кабмин вводит ежемесячные выплаты одной категории украинцев: о ком речь

Украина, Вторник 12 ноября 2024 19:01
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Кабмин вводит ежемесячные выплаты одной категории украинцев: о ком речь Фото: Украина улучшит соцобеспечение для защитников (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинцы трижды награжденные "Крестом боевых заслуг", будут получать доплаты. Выплаты будут ежемесячно в размере минимальной заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров Украины в парламенте Тараса Мельничука.

Так, Кабмин предлагает считать обладателей трех наград "Крест боевых заслуг" лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной. В частности, речь идет о тех, кто принимал непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Для этой категории украинцев предлагается установить ежемесячные выплаты.

Также предлагается внести изменение в закон о погребении и похоронном деле, предоставив право на бесплатное погребение с военными почестями для умерших военнослужащих, награжденных тремя "Крестами боевых заслуг". Таких лиц также смогут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище с соблюдением всех соответствующих почестей.

Крест боевых заслуг

Государственная награда Украины, учрежденная указом Президента Украины в мае 2022 года. Награда предназначена для чествования военнослужащих и других лиц, которые совершили особые подвиги, проявили невероятное мужество и героизм во время боевых действий, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это одна из высших военных наград Украины, признающая мужество, самоотверженность и вклад в защиту страны. Награждение "Крестом боевых заслуг" является признаком выдающихся заслуг и самопожертвования в условиях боевых действий и конфликтов.

Напомним,что Кабинет министров одобрил два законопроекта, которые регламентируют социальные услуги и страховые выплаты для лиц с инвалидностью.

Кроме того, Кабинет министров согласовал создание в Украине Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Кабинет Министров Украины Выплаты
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