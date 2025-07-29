Крест боевых заслуг даст воинам "реальные вещи": Зеленский подал в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить статус награды Крест боевых заслуг. Он подал в Раду соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Президент отметил, что он подписал и направил в Раду законопроект об уважении к воинам с Крестом боевых заслуг. Это высокая награда, но на юридическом уровне такое отличие имеет лишь символический вес.



"Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что по состоянию на сегодня Крестом боевых заслуг награждены 318 воинов, каждый из которых заслуживает благодарности. Глава государства призвал Раду оперативно подготовить законопроект к голосованию. Фото: Крест боевых заслуг (указ президента Украины)