Крест боевых заслуг даст воинам "реальные вещи": Зеленский подал в Раду законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить статус награды Крест боевых заслуг. Он подал в Раду соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
Президент отметил, что он подписал и направил в Раду законопроект об уважении к воинам с Крестом боевых заслуг. Это высокая награда, но на юридическом уровне такое отличие имеет лишь символический вес.
"Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что по состоянию на сегодня Крестом боевых заслуг награждены 318 воинов, каждый из которых заслуживает благодарности.
Глава государства призвал Раду оперативно подготовить законопроект к голосованию.
Фото: Крест боевых заслуг (указ президента Украины)
Крест боевых заслуг
Крест боевых заслуг - это украинская государственная награда, которую учредили 5 мая 2022 года. Ее вручает президент Украины военным за смелость, героизм и успешные боевые действия.
Получить эту награду могут как солдаты, так и командиры, если они проявили отвагу на фронте или хорошо провели операцию в бою. Награду могут дать даже в условиях, когда человек рисковал жизнью или действовал под огнём противника.
Первым эту награду получил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Внешне награда сделана в виде креста с мечами вверх - это символ победы.
Напомним, в прошлом году Кабмин ввел выплаты для тех украинцев, которых трижды наградили Крестом боевых заслуг.
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