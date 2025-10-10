Украине нужно защитить от атак РФ более 200 ключевых объектов, - Зеленский

В Украине есть 203 ключевых объекта, которые нужно защитить от российских атак системами противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга .

"Может, я забегаю вперед, но... без лишних деталей, чтобы не готовить врага... Я сегодня смотрю на Ставке - 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защитить ПВО. Я не хочу сказать, что мы сделали и сколько у нас систем. Но вы поймите, что это 203", - сказал Зеленский.

Он отметил, что объектов гораздо больше, но речь именно о ключевых - энергетическая и газовая система, водоснабжение и т.д.

"Серьезный вызов, но я уверен, что мы правильно движемся. Хочется делать это не в одиночку, чтобы партнеры поддерживали нас больше действиями, меньше - словами", - добавил президент.