Україні потрібно захистити від атак РФ понад 200 ключових об’єктів, - Зеленський
В Україні є 203 ключових об'єктів, які потрібно захистити від російських атак системами протиповітряної оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
"Може, я забігаю вперед, але … без зайвих деталей, щоб не готувати ворога… Я сьогодні дивлюся на Ставці - 203 ключових об'єкти України, які потрібно нам захистити ППО. Я не хочу сказати, що ми зробили й скільки у нас систем. Але ви зрозумійте, що це 203", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що об'єктів набагато більше, але мова саме про ключові - енергетична та газова система, водопостачання тощо.
"Серйозний виклик, але я впевнений, що ми правильно рухаємося. Хочеться робити це не наодинці, щоб партнери підтримували нас більше діями, менше - словами", - додав президент.
Обстріл енергетики України 10 жовтня
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відмітив, що російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до символістики, адже окупанти здійснили обстріл саме сьогодні - у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.
Зокрема, росіяни запустили у напрямку Києва ударні дрони. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 12 людей.
Основними цілями ворога були об’єкти енергетичної інфраструктури. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через удари на лівому березі міста повністю зникло електропостачання.
Через пошкодження енергооб'єктів у кількох регіонах України діють аварійні графіки відключень світла, щоб зберегти роботу енергосистеми.
Детальніше про нічний масований удар та його наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.