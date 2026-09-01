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Украине нужен "промышленный Рамштайн": эксперт назвал шаги для поддержки отрасли

14:51 01.09.2026 Вт
3 мин
Среди приоритетов - страхование военных рисков, кредиты, налоговые льготы и модернизация
aimg Александр Мороз
Украине нужен "промышленный Рамштайн": эксперт назвал шаги для поддержки отрасли Промышленность находится под давлением войны и ограничений (фото: GettyImages)
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В условиях войны, роста тарифов и европейских ограничений Украине необходимо запустить комплексную программу поддержки, так называемый "промышленный Рамштайн".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление амбассаора украинского бизнеса, экономического эксперта Андрея Забловского.

Что означает "промышленный Рамштайн" для Украины

Как отметил эксперт, "промышленный Рамштайн" должен объединить восстановление безопасной работы черноморских портов, пересмотр железнодорожных тарифов, смягчение CBAM, расширение квот ЕС и финансовые инструменты для восстановления предприятий.

По словам Забловского, для промышленных отраслей, которые одновременно подвергаются и обстрелам, и ограничениям, отдельными точечными решениями проблему уже не решить - нужен целый комплекс мер, который позволит предприятиям не только пережить текущие потери, но и восстанавливать поврежденные производственные активы.

Механизм страхования

Одним из ключевых направлений должно стать существенное расширение страхования военных рисков.

"Постановлением Кабмина №1541 уже предусмотрена частичная компенсация стоимости поврежденного или уничтоженного имущества и страховых премий по договорам страхования военных рисков", - рассказал эксперт.

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В то же время, по словам Забловского, масштабы потенциального ущерба значительно превышают возможности как государственной программы, так и частного страхового рынка.

"Поэтому программу компенсации страховых премий нужно сделать значительно более масштабной, прогнозируемой и многолетней, с достаточным ресурсом для предприятий, отвечающих определенным критериям риска", - выразил мнение он.

Программа кредитования

Второе направление - расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на предприятия, которые восстанавливаются после российских атак.

Также необходимо увеличить предельную сумму кредитования и создать отдельный механизм для пострадавшего бизнеса. Его основой могла бы стать государственная портфельная гарантия, которая бы покрывала около 70-80% кредитного риска, считает Забловский.

Налоги

Отдельный блок решений должен касаться налоговых правил для предприятий, потерявших активы из-за войны войны.

Среди возможных мер эксперт назвал перенос подтвержденных убытков от уничтоженного имущества на будущие доходные периоды, ускоренную амортизацию нового оборудования, освобождение целевого финансирования от налогообложения и контролируемую отсрочку отдельных налоговых платежей.

Восстановление работы портов, пересмотр тарифов и квот

Параллельно для ГМК критически важными остаются возобновление работы черноморских портов, пересмотр железнодорожных тарифов, смягчение действия CBAM для Украины и расширение квот ЕС, говорит Забловский.

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Также необходимо более активно привлекать донорские ресурсы и оборудование через формат так называемого "промышленного Рамштайна", убежден он.

"Фактически речь идет о переходе от отдельных антикризисных решений к целостной государственной программе восстановления промышленности - с доступом к финансированию, страхованию военных рисков, налоговыми инструментами и поддержкой модернизации поврежденных предприятий", - резюмировал экономический эксперт.

Как ранее сообщалось, российские удары и блокада портов могут сократить выпуск стали в Украине на 30-40%.

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