Без помощи государства промышленности угрожает цепной кризис, - ФМУ

Чтобы избежать массовых остановок предприятий, Украине нужно срочно перезапустить государственную политику поддержки промышленности и крупного бизнеса, который несет прямые потери от российских ударов, блокады портов и роста внутренних расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергея Биленького.

Россия бьет по экономической основе

По словам Биленького, российские атаки все чаще ориентированы на крупные промышленные и логистические объекты, которые обеспечивают работой тысячи людей и формируют значительные налоговые поступления.

"Они просто выбивают у нас экономическую основу", - сказал он.

В металлургии ситуация уже критическая: фактически остановлены два крупнейших комбината - "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Другие предприятия отрасли также получили повреждения.

Промышленность одновременно потеряла значительную часть морской логистики. Из-за блокады черноморских портов металлурги и аграрии не могут работать с отдаленными рынками в предыдущих объемах. Перенаправление металлопродукции на сухопутные маршруты увеличивает логистические расходы в 3-5 раз.

К этому прилагаются CBAM, новые квоты ЕС и 30-процентное повышение грузовых тарифов "Укрзализныци".

"Мы дошли до того предела, когда собственного запаса крепости уже нет", - отметил Биленький.

Под угрозой не только металлургия

Проблема касается не только горно-металлургического комплекса. От ракетно-дроновых атак страдают крупные логистические, торговые и производственные компании, отметил эксперт.

По данным Федерации работодателей Украины, которые привел Биленький, только за первую половину августа существенные повреждения получили около 45 предприятий - членов организации.

В то же время, конкретных механизмов помощи крупному бизнесу государство пока не предложило. В ФМУ считают, что поддерживать работающие и поврежденные предприятия экономически выгоднее, чем компенсировать последствия их остановки.

Массовое прекращение работы будет означать потерю производства, рабочих мест и поступлений в государственный и местные бюджеты, Пенсионный фонд и другие социальные фонды.

Дополнительной проблемой станет потеря квалифицированных кадров. После длительного простоя восстановить производство будет сложнее, поскольку подготовка работников для сложных металлургических и горных профессий может занять годы.

Каких решений ждет промышленность

В Федерации металлургов считают первоочередной задачей восстановление системной промышленной политики.

Среди предложенных мер - активизация дипломатической и военной работы по разблокированию морских портов, пересмотр 30-процентного повышения тарифов "Укрзализныци" и переговоры с ЕС по CBAM и квотам.

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В ФМУ также считают, что Украина как страна, которая ведет войну и является кандидатом на вступление в ЕС, требует специальных условий доступа на европейский рынок.

Биленький предлагает рассмотреть временное налоговое облегчение для остановившихся или существенно сокративших производство предприятий. В частности, речь идет о временном освобождении таких компаний от земельного налога и пересмотре других платежей на период восстановления.

Отдельно бизнес ожидает механизмов страхования или перестрахования военных рисков и государственной поддержки предприятий, подвергшихся значительным разрушениям.

По словам Биленького, без системной поддержки предприятиям останется один выход - останавливать производство.

Это, в свою очередь, может запустить цепную реакцию: сокращение экспорта и валютной выручки, уменьшение бюджетных поступлений, рост безработицы, а также дополнительное давление на гривну и инфляцию.