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Україні потрібен "промисловий Рамштайн": експерт назвав кроки для підтримки галузі

14:51 01.09.2026 Вт
3 хв
Серед пріоритетів - страхування воєнних ризиків, кредити, податкові пільги та модернізація
aimg Олександр Мороз
Україні потрібен "промисловий Рамштайн": експерт назвав кроки для підтримки галузі Промисловість перебуває під тиском війни та обмежень (фото: GettyImages)
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В умовах війни, зростання тарифів та європейських обмежень Україні необхідно запустити комплексну програму підтримки, так званий "промисловий Рамштайн".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву амбасадора українського бізнесу, економічного експерта Андрія Забловського.

Що означає "промисловий Рамштайн" для України

Як зазначив експерт, "промисловий Рамштайн" має поєднати відновлення безпечної роботи чорноморських портів, перегляд залізничних тарифів, пом’якшення CBAM, розширення квот ЄС та фінансові інструменти для відновлення підприємств.

За словами Забловського, для промислових галузей, які одночасно потерпають і від обстрілів, і від обмежень, окремими точковими рішеннями проблему вже не вирішити - потрібен цілий комплекс заходів, який дозволить підприємствам не лише пережити поточні втрати, а й відновлювати пошкоджені виробничі активи.

Механізм страхування

Одним із ключових напрямів має стати суттєве розширення страхування воєнних ризиків.

"Наразі постановою Кабміну №1541 вже передбачена часткова компенсація вартості пошкодженого або знищеного майна та страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків", - розповів експерт.

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Водночас, за словами Забловського, масштаби потенційних збитків значно перевищують можливості як державної програми, так і приватного страхового ринку.

"Тому програму компенсації страхових премій потрібно зробити значно масштабнішою, прогнозованою та багаторічною, із достатнім ресурсом для підприємств, які відповідають визначеним критеріям ризику", - висловив думку він.

Програма кредитування

Другий напрям - розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" на підприємства, які відновлюються після російських атак.

Також необхідно збільшити граничні суми кредитування та створити окремий механізм для постраждалого бізнесу. Його основою могла б стати державна портфельна гарантія, яка покриватиме близько 70-80% кредитного ризику, вважає Забловський.

Податки

Окремий блок рішень має стосуватися податкових правил для підприємств, які втратили активи через війну.

Серед можливих заходів експерт назвав перенесення підтверджених збитків від знищеного майна на майбутні прибуткові періоди, прискорену амортизацію нового обладнання, звільнення цільового фінансування від оподаткування та контрольоване відтермінування окремих податкових платежів.

Відновлення роботи портів, перегляд тарифів і квот

Паралельно для ГМК критично важливими залишаються відновлення роботи чорноморських портів, перегляд залізничних тарифів, пом’якшення дії CBAM для України та розширення квот ЄС, каже Забловський.

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Також необхідно активніше залучати донорські ресурси та обладнання через формат так званого "промислового Рамштайну", переконаний він.

"Фактично йдеться про перехід від окремих антикризових рішень до цілісної державної програми відновлення промисловості - із доступом до фінансування, страхуванням воєнних ризиків, податковими інструментами та підтримкою модернізації пошкоджених підприємств", - резюмував економічний експерт.

Як раніше повідомлялося, російські удари та блокада портів можуть скоротити випуск сталі в Україні на 30-40%.

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