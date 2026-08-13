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Украинские металлурги бьют тревогу из-за портов, логистики и тарифов УЗ: чем это грозит

14:15 13.08.2026 Чт
2 мин
Отечественные промышленные гиганты оказались в экономической ловушке с невозможностью безубыточно отправлять продукцию иностранным покупателям
aimg Анна Шиканова
Украинские металлурги бьют тревогу из-за портов, логистики и тарифов УЗ: чем это грозит Бизнес требует от правительственных чиновников немедленного пересмотра тарифных ставок (фото: dzi.gov.ua)
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Горно-металлургический комплекс Украины оказался в остром логистическом коллапсе из-за блокирования черноморских портов и стремительного роста железнодорожных тарифов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова для издания GMK Center.

Альтернативные пути не спасают

По словам Каленкова, доставка окатков в Гданьск стоит 50-60 долларов за тонну, что делает этот маршрут экономически нецелесообразным.

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Дунайские порты из-за низкого уровня воды пока не работают, а после восстановления смогут обеспечить только около 10% прежних объемов. Порт Констанца также не способен принять необходимые объемы из-за перегруженности и высокой стоимости логистики.

"При отсутствии доступа к черноморским портам горно-обогатительные комбинаты продолжат останавливаться, поскольку реальной альтернативы нет", - отметил президент ОП "Укрметаллургпром".

Полтавский ГОК работает на минимальных мощностях, Южный ГОК остановлен, а Ингулецкий ГОК длительное время находится в простое. Потери экспорта металлопродукции могут превысить 50% текущих объемов.

Повышение тарифов усложняет ситуацию

Ситуацию дополнительно ухудшает повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30%. Каленков призвал правительство упразднить это решение и вернуть предыдущие ставки на западном направлении.

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По его оценке, совокупный рост расходов на перевозку к западным переходам уже составляет 80-90% в пределах Украины.

По мнению эксперта, блокировка портов, высокая стоимость электроэнергии, новые квоты ЕС и повышение тарифов УЗ создали для ГМК эффект "идеального шторма", избежать которого можно только благодаря оперативным действиям правительства и международных партнеров.

Ранее сообщалось, что к правительству обратились с просьбой немедленно отменить решение о повышении грузовых железнодорожных тарифов.

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