Закрытые порты и новые ограничения ЕС: сколько средств Украина теряет ежемесячно

Российские удары по металлургическим заводам "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" наложились на блокировку морской логистики, дорогу, железную дорогу, квоты ЕС и CBAM. Украина уже недополучает около 150-200 млн. долларов экспортной выручки ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Page .

По оценке GMK Center, это лишь из-за сокращения морского экспорта продукции ГМК. Кроме того, из-за совокупности этих факторов выпуск стали в Украине может сократиться примерно на 30-40%, а железорудного сырья – на 40%.

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Проблема усугубилась после августовских атак на два ключевых металлургических предприятия. После удара 11 августа остановилась "Запорожсталь", в 2025 году обеспечившая более 43% украинского производства стали.

Через пять дней ракеты ударили по "АрселорМиттал Кривой Рог", где были повреждены энергетическое и доменное производство и частично остановлены процессы.

В то же время потери возникают и на предприятиях, не подвергшихся прямым разрушениям. Из-за проблем с морским экспортом Южный ГОК приостановил добычу, а другие криворожские ГОКи "Метинвеста" в августе могут сократить производство примерно на 30% против среднего уровня 2025 года.

Море является критическим для отрасли из-за структуры экспорта. По оценке GMK Center через черноморские порты проходило около 50% экспорта железной руды, около 95% чугуна и примерно половина стальной продукции.

Полноценно заменить эти маршруты по железной дороге и европейским портам невозможно. Альтернативные направления имеют более низкую пропускную способность и значительно более дорогую логистику. Для массовых грузов вроде руды дополнительные транспортные расходы могут полностью отнять экономический смысл экспорта.

Ситуацию усугубляет и рост расходов на железную дорогу. С августа грузовые тарифы "Укрзализныци" повысили на 30%, а по оценке "Метинвеста", из-за перехода на сухопутные маршруты доля железнодорожных расходов в себестоимости металлургической продукции уже выросла в 2-3 раза.

Одновременно сузился и доступ к европейскому рынку. Новые квоты ЕС сократили возможности экспорта украинской стали примерно на 60% по сравнению с фактическими объемами 2025 года. Дополнительным барьером стал CBAM, потенциальный платеж по которому оценивается в 50-100 евро на тонну стали.

Порты необходимы металлургам не только для экспорта. После потери угольной базы Покровска около 80% импорта коксующегося угля поступало морем. Перенаправление этих поставок через европейские порты и железную дорогу может примерно вдвое увеличить логистические затраты и поднять конечную стоимость угля примерно на 15%.

Таким образом, отрасль одновременно теряет производственные мощности – из-за российских ударов, дешевую морскую логистику – из-за блокирования портов, и часть внешних рынков – из-за квот и CBAM.

В компаниях отрасли считают первоочередным возобновление безопасной работы черноморских портов. Также для спасения отрасли необходим пересмотр железнодорожных тарифов, смягчение действия CBAM для Украины, расширение квот ЕС, компенсация части альтернативной логистики и поддержка восстановления крупных промышленных предприятий.