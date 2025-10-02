ua en ru
В Украине потеплеет, но не везде. Какой будет погода 3 октября

Четверг 02 октября 2025 13:09
В Украине потеплеет, но не везде. Какой будет погода 3 октября Какой прогноз погоды на 3 октября в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В пятницу, 3 октября, в Украине наконец-то установится сухая погода. После дождей и пасмурных дней украинцы смогут передохнуть, а кое-где даже выглянет солнце.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой пост синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Какой будет погода в Украине

"В пятницу в Украине наконец-то можно передохнуть от дождей, а кое-где даже выглянет солнце, если туманы не прикроют. 3-го октября повсеместно в Украине без осадков. Температура на юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях будет днем +14+19 градусов - почти лето", - написала синоптик.

В центре в Винницкой, Черкасской областях - от +10 до +14 градусов. На севере потеплеет до +10 +13 градусов.

Ветер преимущественно восточный, порывистый, на юге и востоке будет доходить до сильного.

Где будет холоднее всего

"Самой холодной остается погода в западных областях, в течение дня +8+11 градусов, а ближайшей ночью очень холодно, 0+4 градуса, местами до 1 мороза", - заявила Диденко.

Какой прогноз для Киева

В Киеве 3 октября температура поднимется +12 градусов, а 4-го до +14 градусов.

"В дальнейшем, хоть и не очень холодно, однако сдержанные +10+13 градусов. Об отоплении пока речь не идет, потому что средняя суточная температура воздуха должна быть не менее трех суток ниже +8 градусов", - добавила синоптик.

Читайте также о том, что в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 1 октября зафиксировали зимние условия: снег, ветер и минусовую температуру. Переметы местами достигают полметра.

Ранее мы делились интервью с Натальей Диденко о том, какой будет осень, можно ли верить в народные приметы о погоде и существует ли метеозависимость.

