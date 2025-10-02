ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні потепліє, але не всюди. Якою буде погода 3 жовтня

Четвер 02 жовтня 2025 13:09
UA EN RU
В Україні потепліє, але не всюди. Якою буде погода 3 жовтня Який прогноз погоди на 3 жовтня в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У п’ятницю, 3 жовтня, в Україні нарешті встановиться суха погода. Після дощів та похмурих днів українці зможуть передихнути, а подекуди навіть визирне сонце.

Про це пише РБК-Україна із посиланням пост синоптика Наталії Діденко у Facebook.

Якою буде погода в Україні

"У п'ятницю в Україні нарешті можна передихнути від дощів, а подекуди навіть визирне сонце, якщо тумани не прикриють. 3-го жовтня повсюди в Україні без опадів. На півдні, сході, Дніпропетровщині, Полтавщині буде майже літо, вдень температура +14+19 градусів", - написала синоптик.

У центрі на Вінниччині, Черкащині - від +10 до +14 градусів. На півночі потепліє до +10+13 градусів.

Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході доходитиме до сильного.

Де буде найхолодніше

"Найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня +8+11 градусів, а найближчої ночі дуже холодно, 0+4 градуси, місцями до 1 морозу", - заявила Діденко.

Який прогноз для Києва

У Києві 3 жовтня температура підніметься +12 градусів, а 4-го до +14 градусів.

"Надалі, хоч і не дуже холодно, проте стримані +10+13 градусів. Про опалення поки не йдеться, бо середня добова температура повітря має бути не менше трьох діб нижчою за +8 градусів", - додала синоптик.

Читайте також про те, що в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський 1 жовтня зафіксували зимові умови: сніг, вітер та мінусову температуру. Перемети місцями сягають пів метра.

Раніше ми ділились інтерв'ю із Наталею Діденко про те, якою буде осінь, чи можна вірити у народні прикмети про погоду та чи існує метеозалежність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим