Настоящая зима в октябре: в Карпатах намело до полуметра снега

На горе Поп Иван Черногорский 1 октября зафиксировали зимние условия: снег, ветер и минусовую температуру. Переметы местами достигают полуметра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василия Фицака .

По состоянию на 9:00 температура воздуха составляет -5°С, дует северный ветер скоростью 6-8 м/с, в порывах - до 12 м/с. Видимость ограничена, падает снег.

Василий Фицак отмечает, что уже насыпало 10-15 см снега, а местами есть переметы до 50 см.

Предостережение для туристов

ГСЧС отмечает, что такие условия значительно затрудняют передвижение в горах и могут представлять угрозу для жизни и здоровья. Резкое похолодание, осадки, сильный ветер и плохая видимость повышают риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.

Спасатели рекомендуют:

проверять прогноз погоды перед походом;

не отправляться в горы в одиночку или сложными маршрутами;

брать теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;

сообщать родным о маршруте;

пользоваться мобильным приложением "Спасение в горах".

В ГСЧС напоминают, что горы осенью могут быть опасными, поэтому стоит заранее готовиться к путешествиям и не рисковать.