ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Настоящая зима в октябре: в Карпатах намело до полуметра снега

Среда 01 октября 2025 11:46
UA EN RU
Настоящая зима в октябре: в Карпатах намело до полуметра снега Фото: Гору Поп Иван в Карпатах засыпало снегом 1 октября (ГСЧС)
Автор: Татьяна Веремеева

На горе Поп Иван Черногорский 1 октября зафиксировали зимние условия: снег, ветер и минусовую температуру. Переметы местами достигают полуметра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василия Фицака.

По состоянию на 9:00 температура воздуха составляет -5°С, дует северный ветер скоростью 6-8 м/с, в порывах - до 12 м/с. Видимость ограничена, падает снег.

Василий Фицак отмечает, что уже насыпало 10-15 см снега, а местами есть переметы до 50 см.

Предостережение для туристов

ГСЧС отмечает, что такие условия значительно затрудняют передвижение в горах и могут представлять угрозу для жизни и здоровья. Резкое похолодание, осадки, сильный ветер и плохая видимость повышают риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.

Спасатели рекомендуют:

  • проверять прогноз погоды перед походом;
  • не отправляться в горы в одиночку или сложными маршрутами;
  • брать теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;
  • сообщать родным о маршруте;
  • пользоваться мобильным приложением "Спасение в горах".

В ГСЧС напоминают, что горы осенью могут быть опасными, поэтому стоит заранее готовиться к путешествиям и не рисковать.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в октябре 2025 года. Средняя температура будет на градус выше нормы (+7...+13°С), возможны заморозки и постепенное похолодание в конце месяца. В Карпатах и Крыму ожидают больше осадков, местами до 120% нормы.

Также мы рассказывали, что в Украине в 2025 году ожидается несколько волн "бабьего лета" - теплой осенней погоды после первых холодов. Синоптики прогнозируют потепление в начале и в середине октября, а также в начале ноября. В материале объясняется происхождение названия и народные традиции, связанные с этим периодом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Карпаты Погода Снегопад
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня