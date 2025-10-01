Настоящая зима в октябре: в Карпатах намело до полуметра снега
На горе Поп Иван Черногорский 1 октября зафиксировали зимние условия: снег, ветер и минусовую температуру. Переметы местами достигают полуметра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василия Фицака.
По состоянию на 9:00 температура воздуха составляет -5°С, дует северный ветер скоростью 6-8 м/с, в порывах - до 12 м/с. Видимость ограничена, падает снег.
Василий Фицак отмечает, что уже насыпало 10-15 см снега, а местами есть переметы до 50 см.
Предостережение для туристов
ГСЧС отмечает, что такие условия значительно затрудняют передвижение в горах и могут представлять угрозу для жизни и здоровья. Резкое похолодание, осадки, сильный ветер и плохая видимость повышают риск заблудиться, получить травмы или переохладиться.
Спасатели рекомендуют:
- проверять прогноз погоды перед походом;
- не отправляться в горы в одиночку или сложными маршрутами;
- брать теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;
- сообщать родным о маршруте;
- пользоваться мобильным приложением "Спасение в горах".
В ГСЧС напоминают, что горы осенью могут быть опасными, поэтому стоит заранее готовиться к путешествиям и не рисковать.
