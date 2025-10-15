ua en ru
Больше технологий для ВСУ: как ІТ-коалиция укрепляет оборону Украины

Украина, Среда 15 октября 2025 11:47
UA EN RU
Больше технологий для ВСУ: как ІТ-коалиция укрепляет оборону Украины Фото: ІТ-коалиция укрепляет оборону Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ІТ-коалиция ускоряет цифровизацию и модернизацию украинской армии. Новые технологии уже помогают ВСУ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Стокгольме состоялось 11-е заседание ИТ-коалиции, которая является инструментом целевой поддержки проектов цифровизации и закупок технологий для ВСУ.

Участники встречи договорились о:

  • новых путях ускорения закупок технологий для украинской армии;
  • дополнительном финансировании цифровизации сектора обороны.

Во время заседания представители Минобороны и ВСУ рассказали партнерам об эволюции системы связи в армии, интеграции боевой системы DELTA и ее роли в поддержке процессов ISTAR, а также о преимуществах цифровых боевых систем в управлении операциями с беспилотными системами.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук отметила, что сегодня новые военные технологии рождаются и проходят проверку на жизнеспособность на поле боя в Украине.

"Для нас крайне важно увеличить финансирование цифровых проектов и максимально ускорить процессы закупок, чтобы технологии быстрее попадали в войска. Благодарны странам-лидерам и Швеции за организацию и активное сотрудничество", - добавила Ферчук.

Прогресс ИТ-коалиции

С момента создания в сентябре 2023 года ІТ-коалиция уже привлекла более 1,2 млрд евро для развития технологической способности ВСУ.

В частности, благодаря партнерам украинские подразделения недавно получили телекоммуникационные комплекты тактического уровня, а также средства спутниковой и мобильной связи от Эстонии, Швеции, Дании и Финляндии.

Отдельную благодарность Минобороны выразило Германии за весомый вклад в развитие систем радиосвязи и поддержку цифровых проектов.

Благодаря поддержке ІТ-коалиции сегодня Минобороны также активно разворачивает "Импульс" - первую систему тактического уровня для учета военных.
Она автоматизирует работу строевых частей, обеспечивает точные и упорядоченные данные о личном составе и помогает командованию принимать решения на основе актуальной информации.

Заметим, что ІТ-коалиция - одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она поддерживает ВСУ и Минобороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.

Сейчас в ИТ-коалицию входят: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция, Япония и Украина. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.

В частности в прошлом году Киев получил от союзников сетевое оборудование на 2 млн евро в рамках ИТ-коалиции.

