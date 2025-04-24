МВФ оценил количество населения Украины и дал мрачный прогноз до 2030 года
Международный валютный фонд ухудшил прогноз численности населения Украины. Беженцы вернутся далеко не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2025 года).
По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек, в 2023 году - до 34,0 млн человек, в 2024 году - до 33,3 млн человек.
МВФ прогнозирует такую численность населения:
- 2025 год - 32,9 млн человек (прогноз за октябрь прошлого года - - 33,0 млн человек)
- 2026 год - 33,4 млн человек (прогноз за октябрь - 34,2 млн человек)
- 2027 год - 34,0 млн человек (прогноз за октябрь - 34,5 млн человек)
- 2028 год - 34,0 млн человек (прогноз за октябрь - 34,5 млн человек)
- 2029 год - 34,0 млн человек (прогноз за октябрь - 34,5 млн человек)
- 2030 год - 33,9 млн человек.
Прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года (что приведет к частичному возвращению беженцев).
Оценки в Украине
По данным НБУ, в течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 млн человек
В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока внешних мигрантов (около 0,2 млн человек), но с 2026 года начнется чистое возвращение мигрантов в Украину (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).
Оценки количества беженцев и населения
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,8 млн беженцев из Украины. Но эти данные учитывают и тех украинцев, которые выехали (или принудительно были вывезены) в Россию и Беларусь. Если не учитывать украинцев, которые находятся на территории стран-агрессоров, то их численность составляет 5,5 млн.
По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла:
- на 1 января 2022 года - 42 млн человек,
- на июль 2024 года - 35,8 млн человек, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, - 31,1 млн человек.
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