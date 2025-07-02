В Кабмине признали демографический кризис: потеряно 40% трудоспособного населения

По данным Национального банка и Минэкономики, из-за войны Украина потеряла около 40% трудоспособного населения. Сегодня примерно 1,7 миллиона украинцев, которые ранее работали в стране, находятся за ее пределами.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

По ее словам, сейчас Украина переживает глубокий демографический кризис, который характеризуется стремительным старением населения. Ведь доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 12% в 1991 году до 18% в 2021-м, а в 2024 году она достигла 22%.

В то же время из-за демографических изменений численность трудоспособного населения в Украине упала на 40% по сравнению с довоенным 2021 годом.

Из-за вызовов и угроз, вызванных длительной войной, демографы прогнозируют, что к 2041 году население страны может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051-му - до 25,2 млн.

"Демография очень меняет рынок труда и влияет на него. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет около 15% от штата", - подчеркнула Марчак.

Заместитель министра обратила внимание и на факт того, что в Украине продолжится тренд на старение населения. При этом сейчас только 27% людей в возрасте старше 50 лет работают. А вот для восстановления экономики Украине необходимо дополнительно 4-5 млн человек.

Марчак также считает, что из-за демографического кризиса в Украине надо искоренить эйджизм - дискриминация по возрасту, предвзятое отношение к людям на основе их возраста. По ее данным, 69% мужчин и 67% женщин в возрасте 50 лет и старше сталкивались с эйджизмом, а работодатели часто предлагают вакансии молодым.

"Люди старшего возраста меньше хотят искать работу, а это большая проблема, ведь их нужно приобщить к рынку труда. Поэтому надо обеспечить равное отношение для всех соискателей работы", - заявила она.