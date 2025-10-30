В Украине ужесточили требования к игорному бизнесу: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Новые требования - это наш ответ на проблему, которая годами оставалась вне системного регулирования. Теперь организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока, если есть признаки зависимости и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему", - обратила внимание замминистра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева.

Также на нормативном уровне было закреплено определение патологического и проблемного игрового поведения.

Новые требования для игорного бизнеса

Напомним, о том, что Минцифры предлагает ограничить расходы и время на азартные игры, стало известно на прошлой неделе.

В частности, речь о том, что в игорных заведениях казино и залах игровых автоматов игрокам будет запрещено тратить более 20% своего среднемесячного дохода в течение одного дня.

Для азартных игр в интернете, включая онлайн-казино и онлайн-покер, лимит будет еще строже - не более 15% среднемесячного дохода в день.