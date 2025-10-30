В Украине ужесточили требования к игорному бизнесу: что изменилось
Украинское правительство ввело новые требования к организаторам азартных игр. Цель таких мер - борьба с лудоманией (игровой зависимостью).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Новое постановление Кабмина предусматривает более жесткие правила для игорного бизнеса.
Теперь организаторы азартных игр обязаны:
- отслеживать поведение игрока. Если заметят признаки выраженной зависимости - игра для этого человека останавливается, но выигрыш выплачивается;
- блокировать доступ к аккаунту по требованию игрока. После этого пополнение его счета и дальнейшее участие в игре станут невозможными;
- не допускать игроков к игре без установления лимитов времени и затрат, а также контролировать, чтобы они не превышали определенные пределы;
- регулярно напоминать игрокам в личных кабинетах, сколько они уже играют и сколько потратили - с возможностью продлить или остановить игру;
- консультировать по поводу игровой зависимости;
- информировать о рисках лудомании и ответственной игре в залах и на сайтах.
Также на нормативном уровне было закреплено определение патологического и проблемного игрового поведения.
"Новые требования - это наш ответ на проблему, которая годами оставалась вне системного регулирования. Теперь организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока, если есть признаки зависимости и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему", - обратила внимание замминистра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева.
Новые требования для игорного бизнеса
Напомним, о том, что Минцифры предлагает ограничить расходы и время на азартные игры, стало известно на прошлой неделе.
В частности, речь о том, что в игорных заведениях казино и залах игровых автоматов игрокам будет запрещено тратить более 20% своего среднемесячного дохода в течение одного дня.
Для азартных игр в интернете, включая онлайн-казино и онлайн-покер, лимит будет еще строже - не более 15% среднемесячного дохода в день.