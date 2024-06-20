В Украине усилили отключения света из-за атаки: как изменились графики по областям
В Украине 20 июня усилили отключения света после ночной атаки России. В ряде областей скорректировали графики отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отмечается, сегодня в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления электроэнергии увеличился. Новые графики будут действовать с 11:00.
Объекты критической инфраструктуры не будут обесточиваться.
В ряде областей сообщили, что из-за ночной атаки изменились графики почасовых отключений света. В частности, в некоторых регионах начали дополнительно отключать другие очереди.
Обновленные графики по областям:
Напомним, сегодня в Украине графики отключений света действуют в период с 06:00 до 24:00.
Ночная атака врага
В ночь на 20 июня россияне нанесли новый удар по Украине. Оккупанты выпустили девять ракет и 27 "Шахедов", большинство целей были сбиты.
Однако в результате ночной атаки были повреждены объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. В частности, была атакована одна из украинских ТЭС.
Детальнее о последствиях ночного обстрела Украины - в нашем материале.
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