В Украине усилили отключения света из-за атаки: как изменились графики по областям

В Украине 20 июня усилили отключения света после ночной атаки России. В ряде областей скорректировали графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Напомним, сегодня в Украине графики отключений света действуют в период с 06:00 до 24:00.

В ряде областей сообщили, что из-за ночной атаки изменились графики почасовых отключений света. В частности, в некоторых регионах начали дополнительно отключать другие очереди.

Как отмечается, сегодня в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления электроэнергии увеличился. Новые графики будут действовать с 11:00.

Ночная атака врага

В ночь на 20 июня россияне нанесли новый удар по Украине. Оккупанты выпустили девять ракет и 27 "Шахедов", большинство целей были сбиты.

Однако в результате ночной атаки были повреждены объекты энергетики в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. В частности, была атакована одна из украинских ТЭС.

Детальнее о последствиях ночного обстрела Украины - в нашем материале.

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