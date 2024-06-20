ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ нанесла новые удары по энергетике, есть повреждения в четырех областях Украины

Четверг 20 июня 2024 07:10
UA EN RU
РФ нанесла новые удары по энергетике, есть повреждения в четырех областях Украины Фото: российские дроны атакуют Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 июня Россия нанесла новый массированный удар по энергетике Украины. Вражеские БПЛА повредили оборудование в четырех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрэнерго.

"Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 06:10 повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Последствия уточняются.

РФ нанесла новые удары по энергетике, есть повреждения в четырех областях Украины

Напомним, что пожар на нефтебазе "Азовпродукт" в Азове Ростовской области не могут потушить уже второй день. Событие возникло после атаки дронов Службы безопасности Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. Атака на завод началась около 2:30.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
DAILY
Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России