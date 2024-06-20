РФ нанесла новые удары по энергетике, есть повреждения в четырех областях Украины

В ночь на 20 июня Россия нанесла новый массированный удар по энергетике Украины. Вражеские БПЛА повредили оборудование в четырех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрэнерго.

По состоянию на 06:10 повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Последствия уточняются.

"Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что пожар на нефтебазе "Азовпродукт" в Азове Ростовской области не могут потушить уже второй день. Событие возникло после атаки дронов Службы безопасности Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. Атака на завод началась около 2:30.

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