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В Україні посилили відключення світла через атаку: як змінилися графіки по областях

Україна, Четвер 20 червня 2024 10:53
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В Україні посилили відключення світла через атаку: як змінилися графіки по областях Фото: графіки відключень світла 20 червня посилили через нічну атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні 20 червня посилили відключення світла після нічної атаки Росії. У низці областей скоригували графіки відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, сьогодні внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання електроенергії збільшили. Нові графіки діятимуть з 11:00.

Об'єкти критичної інфраструктури не будуть знеструмлюватися.

У низці областей повідомили, що через нічну атаку змінилися графіки погодинних відключень світла. Зокрема, у деяких регіонах почали додатково вимикати інші черги.

Оновлені графіки по областях:

Нагадаємо, сьогодні в Україні графіки відключень світла діють у період з 06:00 до 24:00.

Нічна атака ворога

В ніч на 20 червня росіяни завдали нового удару по Україні. Окупанти випустили дев'ять ракет та 27 "Шахедів", більшість цілей були збиті.

Проте внаслідок нічної атаки були пошкоджені об'єкти енергетики у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Зокрема, була атакована одна з українських ТЕС.

Детальніше про наслідки нічного обстрілу України - у нашому матеріалі.

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Укренерго Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла
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