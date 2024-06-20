В Україні посилили відключення світла через атаку: як змінилися графіки по областях

В Україні 20 червня посилили відключення світла після нічної атаки Росії. У низці областей скоригували графіки відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, сьогодні внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання електроенергії збільшили. Нові графіки діятимуть з 11:00. Об'єкти критичної інфраструктури не будуть знеструмлюватися. У низці областей повідомили, що через нічну атаку змінилися графіки погодинних відключень світла. Зокрема, у деяких регіонах почали додатково вимикати інші черги. Оновлені графіки по областях: Черкаська область

Полтавська область

Запорізька область

Сумська область Нагадаємо, сьогодні в Україні графіки відключень світла діють у період з 06:00 до 24:00.