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"Укрэнерго" уменьшило время отключений света на завтра: когда будут действовать графики

Украина, Среда 19 июня 2024 22:46
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"Укрэнерго" уменьшило время отключений света на завтра: когда будут действовать графики Фото: "Укрэнерго" уменьшило время отключения света 20 июня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в четверг, 20 июня, графики отключений электроэнергии будут действовать с 06:00 до 24:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 20 июня, с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется", - говорится в сообщении.

При этом с 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.

В "Укрэнерго" отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

Отключение света в Украине

Последние месяцы в Украине практически каждый день действуют графики отключений света. Это связано с тем, что генерации недостаточно покрытия потребления. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.

Ситуация с электроснабжением осложняется и из-за жары. Украинцы много пользуются кондиционерами, поэтому потребление растет.

В частности, сегодня, 19 июня, графики отключения света по Украине действовали с 00:00 до 24:00 .

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что завтра, 20 июня, графики отключения света в Украине будут снова действовать в течение всего дня . Однако время отключений уже снизили.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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