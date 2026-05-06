В Украине несмотря на режим "тишины" продолжаются тревоги и фиксировали дроны с КАБами

В ночь на 6 мая между Украиной и РФ стартовало перемирие. Однако по состоянию на 4 утра тревоги в прифронтовых регионах частично продолжались и фиксировались дроны и пуски авиабомб.

В частности, сразу после начала новых суток в Днепре были слышны звуки взрывов. Это произошло после того, как в 23:56 военные предупредили о движении по меньшей мере одного дрона в направлении города.

Однако важный нюанс заключается в том, что это был беспилотник, который враг запустил еще до начала перемирия. Параллельно мониторинговые каналы писали, что новых пусков дронов не было.

Однако примерно в 01:00 взрывы были слышны уже в Изюме Харьковской области. Воздушные силы в свою очередь предупреждали, что в регионе фиксировались дроны неподалеку Изюма, а впоследствии были сообщения о дронах в направлении Харькова. Но неизвестно, это были те же дроны запущены до перемирия, или новые пуски.

Уже 03:35 Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что оккупанты осуществили пуски КАБов на север Сумской и Донецкой областей. Позже, 04:11, враг запустил КАБы на север Харьковской области. Также в этот промежуток времени глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал, что в области тревога из-за угрозы применения дронов.

В общем, с начала перемирия сигнал воздушной тревоги объявляли в ряде районов Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. По состоянию на 04:30 карта имела такой вид.

Здесь стоит добавить, что по сравнению с другими днями, интенсивность сообщений от Воздушных сил ВСУ об угрозах атак, действительно - очень минимальные. Но сравнивая даже с "пасхальным перемирием", тогда сообщений от военных почти вообще не было.

В то же время, действительно есть факт того, что этой ночью в большинстве областей Украины тревог не было и нет до сих пор.