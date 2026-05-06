В Україні попри режим "тиші" продовжуються тривоги та фіксували дрони з КАБами

05:00 06.05.2026 Ср
Де фіксувалися дрони і пуски КАБів?
aimg Едуард Ткач
В Україні попри режим "тиші" продовжуються тривоги та фіксували дрони з КАБами Фото: поки незрозуміло, чи були зафіксовані дрони запущені ще до того, як настав режим "тиші" (Getty Images)
В ніч на 6 травня між Україною та РФ стартувало перемир'я. Проте станом на 4 ранку тривоги у прифронтових регіонах частково продовжувались та фіксувалися дрони і пуски авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, одразу після початку нової доби у Дніпрі було чути звуки вибухів. Це сталося після того, як о 23:56 військові попередили про рух щонайменше одного дрону в напрямку міста.

Однак важливий нюанс полягає у тому, що це був безпілотник, який ворог запустив ще до початку перемир'я. Паралельно моніторингові канали писали, що нових пусків дронів не було.

Проте приблизно о 01:00 вибухи було чути вже в Ізюмі Харківської області. Повітряні сили у свою чергу попереджали, що у регіоні фіксувалися дрони неподалік Ізюму, а згодом були повідомлення про дрони в напрямку Харкова. Але невідомо, це були ті ж самі дрони запущені до перемир'я, чи нові пуски.

Вже 03:35 Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що окупанти здійснили пуски КАБів на північ Сумської та Донецької областей. Пізніше, 04:11, ворог запустив КАБи на північ Харківської області. Також у цей проміжок часу глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що в області тривога через загроза застосування дронів.

Загалом, від початку перемир'я сигнал повітряної тривоги оголошували у низці районів Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Станом на 04:30 карта мала такий вигляд.

Тут варто додати, що порівняно з іншими днями, інтенсивність повідомлень від Повітряних сил ЗСУ про загрози атак, дійсно - дуже мінімальні. Але порівнюючи навіть з "великоднім перемир'ям", тоді повідомлень від військових майже взагалі не було.

Водночас, дійсно є факт того, що цієї ночі у більшості областей України тривог не було і немає досі.

Перемир'я між Україною та Росією

Нагадаємо, минулого тижня глава Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що готовий оголосити перемир'я з Україною на час святкування "дня перемоги".

У понеділок, 4 травня, у Міністерстві оборони РФ офіційно повідомили, що Путін дав вказівку зупинити бойові дії 8 і 9 травня.

Але президент України Володимир Зеленський зробив зустрічну пропозицію та ініціював початок перемир'я цієї ночі, з 5 на 6 травня. Глава МЗС України Андрій Сибіга говорив, що цей день покаже, чого РФ хоче насправді - миру чи їй потрібне припинення вогню виключно для "параду".

