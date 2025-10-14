В Украине подорожала аренда жилья: в каких областях цена самая высокая

Средняя стоимость аренды квартиры в Украине превысила 7,8 тысячи гривен. В западных областях цены выросли быстрее всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат) .

По данным статистического ведомства, средняя плата за аренду однокомнатной квартиры в Украине в сентябре 2025 года составила 7 816 гривен, что на 8,3% больше, чем в декабре 2024 года (7 220 гривен).

Западные области остаются самыми дорогими

Самые высокие цены на аренду жилья наблюдаются на западе страны. В Закарпатской области аренда выросла с 11 769 до 12 698 гривен (+7,9%), во Львовской - с 10 449 до 11 517 гривен (+10,2%), в Ровенской - с 9 891 до 10 299 гривен (+4,1%).

В столице аренда выросла умеренно - с 9 632 до 10 131 гривны, или на 5,2%. Похожая динамика в Хмельницкой области - с 9 504 до 10 143 гривен (+6,7%).

Рост в центре и на севере

В центральных регионах наблюдается постепенное повышение стоимости жилья. В Винницкой области аренда выросла с 7 686 до 8 736 гривен (+13,7%), в Житомирской - с 7 109 до 8 033 гривен (+13%), в Тернопольской - с 7 385 до 8 185 гривен (+10,8%).

В Черкасской области аренда даже немного снизилась - с 8 766 до 8 676 гривен (-1%).

Дешевле всего жилье - на юге и востоке

Дешевле всего арендовать жилье можно на юге и востоке Украины. В Херсонской области средняя плата составляет всего 3 243 гривен (+10,7%), в Запорожской - 3 888 гривен (+7,3%), а в Харьковской цены не изменились - остались на уровне 3 942 гривен.

В Одесской области аренда выросла с 4 656 до 4 946 гривен (+6,2%), а в Николаевской - с 3 694 до 3 949 гривен (+6,9%).

Наибольший рост зафиксирован в Сумской области - с 4 131 до 5 460 гривен, или +32,2%. Также существенно подорожала аренда в Киевской области - с 5 457 до 6 469 гривен(+18,5%) и Полтавской области - с 6 635 до 7 574 гривен(+14,2%).