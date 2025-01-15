В двух самых дорогих областях Украины за 2024 год подешевела аренда квартир

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7 203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата .

На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда упала на 7,6% до 11 769 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды за год упала на 11,4% до 10 449 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда за год выросла на 37,4% до 9 891 гривны.

В Киеве аренда подорожала на 10,4% до 9 632 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды растет в западных областях Украины. В частности, в Ивано-Франковской области цены поднялись на 32,4% до 8 105 гривен, в Тернопольской на 31,8% до 7 385 гривен, в Волынской на 34,6% до 8 069 гривен.

Самые низкие цены в прифронтовых регионах - Херсонской (2 928 гривен), Запорожской (3 623 гривны), Николаевской (3 694 гривны) областях.

Ситуация на рынке

По данным отчета НБУ за декабрь 2024 года, ценовые условия рынка недвижимости даже благоприятнее довоенных. Однако военные риски изменили правила игры: население не готово инвестировать средства в приобретение жилья на таких условиях, как раньше.

По данным НБУ, в последние полгода аренда дорожала соразмерно со стоимостью жилья. Поэтому "цена к аренде" в Киеве осталась на уровне 10х. Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.

Цены на жилье

Как сообщало РБК-Украина, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

За 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%. В начале 2024 года на первое место снова вышла Львовская область, однако затем снова опустилась на второе место.