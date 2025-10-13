В Украине начинается отопительный сезон: когда ждать тепло в квартирах

В Украине постепенно начинается отопительный сезон 2025-2026. В большинстве регионов тепло пока подают только в социальные учреждения - детсады, школы, больницы. Жилые дома будут подключать после устойчивого похолодания.

Винницкая область

В Хмельницкой громаде тепло подали с 1 октября, первыми - школы, садики, лицей и аграрный центр. С 16 октября отопление получат больницы, школы искусств, спортзаведения и жилые дома.

Волынская область

В Луцке тепло пока не подали - решение примут 15 октября. Коммунальщики уже заполняют системы теплоснабжения. Во Владимире с 6 октября отопление получили больницы и соцучреждения, а в Нововолынске - центральная городская больница.

Днепр

В Днепре коммунальное предприятие "Теплоэнерго" готово к отопительному сезону на 99%. Завершаются последние подготовительные работы на котельных и теплопунктах, в частности обновлено оборудование для экономии электроэнергии и стабильной подачи воды.

В то же время мэр Днепра Борис Филатов призвал отсрочить старт отопительного сезона из-за сложной ситуации в энергосистеме. Он предлагает запустить тепло одновременно по всей стране, чтобы избежать перегрузки сетей, и предупредил, что зима будет непростой.

Житомир

Отопительный сезон в городе стартует 15 октября. Сначала тепло подадут в школы, детсады и больницы, затем - в жилой фонд. Власти призывают экономить энергоносители из-за ограниченных ресурсов газа.

Закарпатская область

Ужгород стал первым городом на Закарпатье, где официально начался отопительный сезон. Со 2 октября тепло начали подавать в учреждения образования, здравоохранения, культуры и других бюджетных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Богдан Андриив, рекомендовав руководителям включать отопление при необходимости - когда температура воздуха опускается ниже нормы.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске с 10 октября начинают подавать тепло в медицинские, образовательные и внешкольные учреждения, имеющие собственные котельные. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Руслан Марцинкив.

С 13 октября отопление планируют подключать в детсадах и школах, а с 13 по 19 октября - постепенно в жилых домах громады. Полный запуск продлится около трех-четырех недель. Мэр отметил, что включение общих котельных будет зависеть от решений правительства и газопоставщиков и предупредил о возможных технических сбоях во время старта сезона.

Киев

В столице с 3 октября начали подключать к отоплению больницы, детсады, школы и другие социальные учреждения - по индивидуальным заявкам.

"Большинство зданий имеют индивидуальные тепловые пункты, что позволяет эффективно регулировать потребление энергии", - отметил мэр Виталий Кличко.

Вопрос подключения жилых домов будут решать с учетом погоды и состояния энергосистемы.

Львов

С 1 октября во Львове началось точечное подключение к теплу - первыми его получили медучреждения. На 10 октября отопление подали уже в 285 бюджетных учреждений, однако жилые дома пока остаются без тепла.

Городской голова Андрей Садовый объяснил, что город имеет только половину необходимого лимита газа, поэтому приоритет - социальная сфера. Также во Львове готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям зимой: тестируют альтернативные источники энергии, системы отопления и работу светофоров без электроснабжения.

Николаев

В Николаеве начало отопительного сезона откладывают для экономии газа. Глава ОГА Виталий Ким сообщил, что сети готовы, но тепло подадут после устойчивого похолодания.

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что в городе заменяют теплотрассы и готовят резервные варианты на случай атак по энергетической инфраструктуре.

Одесская область

В Одесской области отопительный сезон начнут, когда среднесуточная температура три дня подряд будет ниже +8°C. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Кипер.

Пока тепло не будут включать - регион готовится к зиме, проверяют пункты обогрева и запасы топлива. Все больницы, школы и детсады обеспечены генераторами, а резерв топлива рассчитан минимум на 5-6 суток работы.

Полтавская область

В Кременчуге с 9 октября тепло подали в детскую больницу и перинатальный центр. В Великобудищанской громаде отопление будут включать с 15 октября, в Решетиловской - включили с 10 октября. Для жилых домов тепло появится, когда среднесуточная температура три дня подряд будет +8°C или ниже.

Ровенская область

В Ровно уже подключили к теплу несколько медучреждений и детских садов - по индивидуальным заявкам. В Сарненской громаде отопительный сезон начался 10 октября. В Дубно решение о старте отопления будут принимать с понедельника, 13 октября, а в Вараше тепло подают еще с 24 сентября.

Сумская область

В Сумском районе все котельные проверены и готовы на 100%. Как сообщил председатель РГА Михаил Мельник, на случай блэкаутов предусмотрены резервные источники питания и генераторы.

Тернопольская область

В Тернополе с 3 октября тепло подают в медицинские и образовательные учреждения. В Черткове отопительный сезон стартовал 6 октября, в Подгаецкой громаде - в медучреждениях, а школы подключат после завершения тендеров на газ.

Харьковская область

Харьковская область примерно на 98% готова к началу отопительного сезона. Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, в первую очередь тепло подадут в социальную инфраструктуру - детсады, школы и больницы. Подключение жилых домов запланировано ориентировочно на 1 ноября, однако сроки могут меняться в зависимости от погоды и ситуации с безопасностью.

Некоторые объекты критической инфраструктуры уже получили тепло. В нескольких громадах отопление подали на модульные котельные, работающие на твердом топливе.

Херсон

В Херсоне отопительный сезон официально начался 1 октября. Владельцы индивидуального отопления уже пользуются теплом, а жилой фонд и социальные учреждения будут подключать позже. Начальник ГВА Ярослав Шанько заверил, что город готов реагировать на чрезвычайные ситуации.

Хмельницкий

Отопительный сезон начался 29 сентября - первыми подключили школы, больницы и культурные учреждения. Жилые дома планируют подключать после 15 октября при температуре +8°C и ниже.

Черкассы

Местное "Теплокоммунэнерго" готово подавать тепло с 1 октября. Первыми будут подключать социальные учреждения по решению руководителей.

"Бюджетные учреждения могут включать отопление при необходимости. Относительно массового старта - будем смотреть на погоду", - пояснил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Черновицкая область

В Черновцах отопление пока не включали - его подадут, когда температура опустится ниже +8 °C. Городское "Теплокоммунэнерго" готовит сети и усиливает энергетическую независимость котельных. А в Новоселицкой громаде тепло подали с 1 октября, пока только в бюджетную сферу.

Черниговская область

В Чернигове готовность теплосетей к отопительному сезону составляет 99%. Местные власти рассматривают несколько вариантов запуска тепла, в частности с использованием альтернативных источников энергии.

Нежин подготовился на 96% и ожидает общенационального решения по синхронному старту отопительного периода.